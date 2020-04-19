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Новости Одессы и Одесской области

Упиваемся красотой удаленно: в Ботсаду и прекрасная сакура, и загадочная керрия (фото)

Упиваемся красотой удаленно: в Ботсаду и прекрасная сакура, и загадочная керрия (фото)

Ботанический сад ОНУ им.И.Мечникова продолжает радовать нас фотографиями распустившихся в этом году цветов. Наслаждаться этой красотой мы можем только удаленно: в старейшем Ботсаду карантин.

– Сообщаем вам, что Ботанический сад не является исключением из общей ситуации в Украине и во время карантина не работает! К сожалению, мы должны ждать, когда эпидемиологическая обстановка стабилизируется, и сад снова сможет открыть свои двери для посетителей, — сообщают в Ботсаду.

А цветы необыкновенной красоты продолжают распускаться. Причем, как отмечают сотрудники Ботанического сада, «в этом году это происходит очень быстро».

Наслаждаемся виртуально-удаленно подборкой распустившейся сакуры (сорт KANZAN), загадочной керрией японской, разновидностями пионов и другими цветами.

Ну а аромат этой цветущей красоты мы пока можем вдохнуть, лишь включив фантазию.

В Ботсаду цветы необыкновенной красоты продолжают распускаться.
В Ботсаду цветы необыкновенной красоты продолжают распускаться.
В Ботсаду цветы необыкновенной красоты продолжают распускаться.
В Ботсаду цветы необыкновенной красоты продолжают распускаться.
В Ботсаду цветы необыкновенной красоты продолжают распускаться.
В Ботсаду цветы необыкновенной красоты продолжают распускаться.
В Ботсаду цветы необыкновенной красоты продолжают распускаться.
В Ботсаду цветы необыкновенной красоты продолжают распускаться.
В Ботсаду цветы необыкновенной красоты продолжают распускаться.

Фото: Ботанический сад ОНУ им. Мечникова

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