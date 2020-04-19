В Одесі та області більше двох тисяч правоохоронців забезпечували правопорядок у 496 храмах

Святкові відправи з нагоди Великодня пройдуть у 496 храмах регіону. Цього року через пандемію коронавірусу вони мають відбуватися без прихожан.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

У святкові дні правопорядок у місті та області забезпечували більше двох тисяч правоохоронців з числа поліцейських та нацгвардійців. Вони чергували біля всіх культових споруд та патрулювали вулиці населених пунктів області, в першу чергу – публічні місця та парки. Поліцейські, які під час богослужінь працювали біля церков та храмів, проводили з людьми роз’яснювальну роботу, передусім – стосовно дотримання встановлених карантинних правил.

Фото: ГУНП

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