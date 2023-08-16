Пенсии во время войны: что уже изменилось и что еще изменится

24 августа мы будем отмечать День Независимости нашего государства. И сегодня, когда в условиях войны независимость страны оказалась под угрозой, мы решили оглянуться назад и посмотреть, какие изменения произошли в пенсионном законодательстве после 24 февраля 2022 года и что ждет нас в ближайшее время.

В правительстве сегодня прямо говорят, что большинство социальных расходов в этом году финансируется за счет международной помощи и кредитов. Несмотря на это, во время военного положения пенсии в среднем выросли на 33%. Как изменился размер выплат и механизм их начисления за последние полтора года?

Сколько в Украине пенсионеров

Согласно последним данным, в Украине насчитывается 10 миллионов 552 тысячи пенсионеров. Это на 289 тысяч меньше, чем было в январе 2022 года. Наверное, это самая печальная пенсионная статистика последнего времени.

Несмотря на это, потребность в выплате пенсий растет. Если в феврале 2022 года на выплату пенсий понадобилось 44,6 млрд. грн, то в июле 2023 года – 57,6 млрд. грн. Разница существенная.

Выплата пенсий: что нового и какие вопросы остались?

Первая сложность после начала полномасштабного вторжения заключалась не в том, как финансировать, а в том, как выплачивать пенсии. Ведь во многих прифронтовых населённых пунктах не работали ни банки, ни почтовые отделения. Уже 26 февраля 2022 Кабинет Министров принял постановление №162 «Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения».

Нельзя сказать, что это совершенное постановление, к тому же, в него уже вносилось немало изменений. Впрочем, это решение позволило максимально быстро продлить пенсионные выплаты, в том числе в зоне боевых действий. Люди могли оперативно переводить пенсию с почты на банк и наоборот – в зависимости от того, какое учреждение работало в той или иной местности.

К тому же, переселенцы из зоны боевых действий имели возможность быстро получить свою пенсию в любом другом городе, в том числе благодаря денежным переводам. Кроме того, заявление на возобновление пенсионных выплат теперь можно подавать онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда. Ранее такое заявление подавалось только лично пенсионером непосредственно в отделении пенсионного органа.

И уже в этом 2023 году правительством были сделаны шаги, упрощающие процедуру продления выплат тем, кто временно находится за границей. Вопрос о прохождении идентификации для внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и для тех, кто находится за границей, пока не стоит. Для переселенцев эта процедура была отсрочена до 2024 года. А относительно тех, кто нашел убежище за границей, законопроект пока не принят.

Также остаются вопросы по тем, кто до сих пор проживает в зоне боевых действий или на оккупированной территории и раньше получал такие выплаты на почте. Сегодня нет технической возможности направить туда деньги. Однако человек сможет возобновить выплаты и забрать свою пенсию за прошедшее время в любой момент, если окажется на подконтрольной территории, там, где работает банковская инфраструктура.

Перерасчеты и надбавки: какие-то значительные, какие-то не очень

За последние полтора года происходили и другие законодательные изменения. Кое-что было принято еще до 24 февраля 2022 года, однако заработало позже.

Например, индексацию пенсий госслужащих и ученых должны были провести еще год назад, однако сделали только сейчас. Решение о надбавках для лиц старше 70 лет также принималось еще до войны. То же касается увеличения пенсий по инвалидности для военнослужащих. Впрочем, многие решения по военным пришлось принимать уже в марте 2022 года. Продолжаются перемены и сейчас. Они касаются прежде всего получения статуса участника боевых действий для разных категорий граждан. В будущем это повлияет, в частности, на пенсионное обеспечение как этих лиц, так и членов их семей.

Что касается вообще повышения пенсий, то, как указано выше, за последние полтора года пенсии в Украине выросли на 33%. Если в январе 2022 года средняя пенсия составила 3991,53 гривны, то в июле 2023 это уже 5311,44 гривны. В среднем рост составляет 1319,91 гривны. Такие темпы роста не всегда были даже в мирное время.

Конечно, мы не исключаем того факта, что все это происходит на фоне немалого роста цен. К тому же, рост пенсий традиционно происходит неравномерно. Кому-то добавляют 100 гривен, кому-то 1500 гривен, кому-то вообще ничего.

Также отметим, что две трети пенсионеров получают пенсию ниже средней. А по определенным данным реальный прожиточный минимум уже давно превышает те же 5 тысяч гривен. Хотя по закону декларируется, что пенсионер способен выжить на 2093 гривны.

С марта 2022 года по июль 2023 года в Украине проведено около 8 массовых плановых и внеплановых перерасчетов. К примеру, по Закону «О Государственном бюджете Украины на 2023 год» с индексацией пенсий в этом году можно было не спешить. Впрочем, она была проведена. Указанные повышения затронули большинство пенсионеров, хотя и не были одновременными для всех.

Когда происходили перерасчеты?

01.03.2022 – индексация пенсий;

01.04.2022 – автоматический перерасчет работающим пенсионерам (с доплатой в июне);

01.07.2022 – перерасчет пенсий и некоторых надбавок из-за повышения прожиточного минимума;

01.10.2022 – надбавка лицам старше 70 лет; перерасчет из-за увеличения минимальной зарплаты; увеличение минимальных пенсий по инвалидности для военнослужащих;

01.12.2022 – увеличение прожиточного минимума; повышение некоторых минимальных выплат; пересчет некоторых чернобыльских пенсий;

01.03.2023 – индексация пенсий, перерасчет некоторых чернобыльских пенсий;

01.04.2023 – автоматический перерасчет работающим пенсионерам (с доплатой в июне);

01.07.2023 – индексация для госслужащих и ученых.

Конечно, если взять каждого конкретного пенсионера отдельно, слишком довольных своей пенсией людей трудно встретить. Но если опираться на статистику, то номинальный рост есть. К примеру, в январе 2022 года 13,4% пенсионеров все еще получали пенсию в размере до двух тысяч гривен. Это было почти полтора миллиона человек. Сегодня таких лиц всего 0,6% от общего количества, или около 63 тысяч.

И наоборот, лиц, получавших пенсию свыше 10 тысяч гривен, еще в начале прошлого года было меньше 5%. А сегодня таких более 10%. То есть более 1,1 миллиона человек уже получают пенсию в размере более 10 тысяч гривен.

Чего ждать в ближайшее время?

Однако следует добавить, что июльское повышение, вероятно, было последним в этом году. Большинство предварительных перерасчетов делалось по инерции – решения по ним принимались в основном до 24 февраля 2022 года на основании ранее действующего законодательства.

Известно, что в 2023 году прожиточный минимум решили уже не поднимать, что закреплено законом о госбюджете. Сложно прогнозировать, что будет в следующем году. Это зависит и от ситуации на фронте и от того, что будет со страной и экономикой в целом. Ходят разные слухи по поводу жестких условий от МВФ о необходимости если не сокращать, то хотя бы заморозить повышение социальных расходов. Поэтому пока следует надеяться, что выплаты сохранятся хотя бы на существующем уровне.

Начисление пенсий: как будут считать?

Определенное «обострение «у законотворцев» произошло осенью 2022 года. Тогда, либо вступили в силу ранее действующие решения, либо были приняты совершенно новые:

2 сентября 2022 вступил в силу Закон «О внесении изменения в статью 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 2506-IX от 15 августа 2022 года. Теперь это позволяет при начислении пенсии дополнительно исключать из зарплаты невыгодные периоды работы в условиях военного положения (когда людям зарплату урезали, задерживали или вообще не выплачивали).

27 сентября 2022 г. Кабинет Министров постановлением № 1058 утвердил изменения в порядке подтверждения стажа для назначения пенсий (Порядок № 637). Документ касается широкого круга лиц – селян, предпринимателей, жен военнослужащих, осужденных и реабилитированных лиц, работников, имеющих льготный стаж, людей, потерявших документы из-за войны и не только.

4 ноября 2022 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 2734. Этим законом упрощена процедура оформления договора о добровольной уплате страховых взносов и расширен круг лиц, которые могут покупать стаж. Теперь взносы можно платить даже через «Дію». Этим же Законом введено понятие меценатских пенсий.

19 ноября вступил в силу Закон «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей» № 2010-IX от 26 января 2022 года. Этот закон позволяет засчитывать в стаж время пребывания в плену.

Также не стоит забывать, что в прошлом году сначала россия, а затем и Украина вышли из Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Такой шаг, к сожалению, только усугубит жизнь потенциальным пенсионерам, если у них есть соответствующий стаж. Кстати, сразу после февраля 2022 года лица, работавшие в районах Крайнего Севера, уже не получают за это пенсионную компенсацию, поступавшую из россии. Соответствующее решение принято Национальным банком Украины из-за невозможности сотрудничать с российской банковской системой.

Самым свежим законодательным изменением в плане пенсий можно считать новую редакцию Закона «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной». Так, 29 мая 2023 года Верховная Рада приняла решение об установлении таких пенсий лицам, признанным борцами за независимость Украины в XX веке.