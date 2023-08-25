Новости Одессы и Одесской области

В Украине может вырасти минимальная зарплата: когда и насколько – прогноз

В Украине может вырасти минимальная зарплата: когда и насколько – прогноз

Правительство Украины обнародовало прогноз минимальной заработной платы на 2024-2026 годы.
По информации Министерства финансов, с 1 января следующего года предложено предусмотреть в проекте Госбюджета-2024 размер минимальной зарплаты более чем в 7 тыс. грн.

Прогнозный размер «минималки» таков:

  • с января 2024 года – 7,1 тыс. грн;
  • с июля 2024 года – 8 тыс. грн;
  • с января 2025 года – 8,37 тыс. грн;
  • с января 2026 года– 8,95 тыс. грн.

Прогнозный должностной оклад работников первого тарифного разряда «Единой тарифной сетки»:

  • с января 2024 года – 3,19 тыс. грн;
  • с июля 2024 года – 3,6 тыс. грн;
  • с января 2025 года – 3,76 тыс. грн;
  • с января 2026 года – 4,03 тыс. грн.

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Кроме того, Минфин привел прогнозируемые показатели прожиточного минимума – для трудоспособных лиц предлагают установить на уровне 3028 грн на весь 2024 год.

Отмечается, что индексация денежных доходов будет осуществляться в рамках фонда оплаты труда работников-бюджетников на 2024 год в соответствии с законом №1282-ХII от 03 июля 1991 года «Об индексации денежных доходов населения».

Установление индекса потребительских цен для индексации доходов населения будет производиться нарастающим итогом, начиная с 1 января следующего года.

Напомним, в 2023 году минимальная зарплата в стране составляет 6,7 тыс. грн.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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