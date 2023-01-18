Выплаты за особые заслуги: кто имеет право на получение

С 1 января 2023 года вступил в силу закон, который дает право на дополнительные ежемесячные выплаты для лиц с особыми заслугами перед Родиной. Рассказываем кто имеет право на получение.

Кто имеет право на выплату и в каком размере

Закон «О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан» №2454-IX был принят Верховной Радой еще 27 июля 2022 года вступил в силу с нового года.

Нововведения касается людей, которые непосредственно участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и имеют определенные награды, полученные, начиная с 2014 года.

Лица, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда», ежемесячно будут получать три минимальные зарплаты — на 1 января 2023 года это 20 100 гривен (6700 грн. х3).

Лица, награжденные орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, имеют право получать ежемесячно две минимальные зарплаты — 13 400 гривен (6700 грн.х2).

Лица, награжденные орденом «За мужество» трех степеней или орденом княгини Ольги трех степеней, получат одну минимальную зарплату – 6700 гривен.

Выплаты родственникам погибших

Право на получение ежемесячного пособия в размере одной минимальной зарплаты на сумму 6700 гривен имеют также члены семьи погибших (умерших) граждан, которые имели соответствующие заслуги.

К таким членам семей относятся прежде всего:

родители или жена (супруг), если они достигли пенсионного возраста (независимо от имеющегося стажа) или получают досрочную пенсию по возрасту или пенсию по инвалидности;

несовершеннолетние дети (в том числе дети, родившиеся до завершения 10 месяцев со дня смерти кормильца) или дети старше 18 лет, обучающиеся (не дольше 23 лет), или дети, которым установлена инвалидность до достижения 18 лет.

Выплаты для пенсионеров с похожим статусом

Денежная помощь, предусмотренная новым законом, не является пенсией. Это отдельная ежемесячная социальная выплата, на которую имеют право, в том числе, люди, еще не достигшие пенсионного возраста.

Однако те, кто уже на пенсии и при этом имеет соответствующие заслуги, к своей пенсионной выплате могли и раньше получать определенные доплаты.

К примеру, доплату за личные заслуги перед Украиной (до 40% прожиточного минимума) или повышение для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной (70% прожиточного минимума).

Первый вид доплаты предусмотрен Законом «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной», второй – Законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Во втором случае для отдельных лиц дополнительно действовали доплаты в размере до 10 тысяч гривен.

Следовательно, если лицо имеет особые заслуги перед Родиной и получает какой-либо вид пенсии, то ему придется выбрать, какую из доплат оставить. Ведь можно выбрать только одну наиболее выгодную – либо старую, либо предусмотренную новым законом.

При этом человек будет дальше получать одновременно и пенсию, и доплату за заслуги, просто его размер может быть пересмотрен в сторону увеличения в связи с принятием нового закона.

Как получить выплаты за особые заслуги?

Проект соответствующего постановления Кабинета Министров предусматривает, что тем, кто уже стоит на учете в Пенсионном фонде, перерасчет надбавки должен быть сделан с 1 января автоматически – на более выгодных условиях.

Для тех, кто еще не обращался в Пенсионный фонд точный порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия и перечень необходимых документов должен утвердить Кабинет Министров. На сегодня известно, что такая доплата будет выплачиваться со дня обращения за ее назначением.

Документы необходимо подавать в Пенсионный фонд (в бумажном виде или через портал электронных услуг). В первую очередь, речь идет о документах, подтверждающих получение награды и участие в боевых действиях.

Сергей Коробкин

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