Пенсії у 2024 році виростуть: кому і коли чекати підвищення

Як підвищаться пенсії у 2024 році можна зрозуміти за законом «Про Державний бюджет України на 2024 рік», який зараз перебуває на розгляді у Верховній Раді. «Одеське життя» вивчило цей проект закону та публікує попередні дані про те, як зміняться пенсії у 2024 році.

Як зміниться пенсія у 2024 році

Найголовніше – піднімуть прожитковий мінімум. Він не переглядався із грудня 2022 року. Згідно із законопроектом, з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць зросте з нинішніх 2589 гривень до 2920 гривень. Це загальний прожитковий мінімум, від якого залежить розмір доплати до пенсії почесним донорам (10% вказаної суми).

Натомість прожитковий мінімум для інвалідів — осіб, які втратили працездатність, має зрости з нинішніх 2093 до 2361 гривні, тобто на 268 гривень. Саме цей прожитковий мінімум використовується для нарахування пенсій для інвалідів. Від нього залежить розмір мінімальної пенсії та різних надбавок до пенсії, наприклад: за наднормативний стаж, за особливі заслуги, доплати ветеранам війни тощо. До прожиткового мінімуму також прив’язані розміри різних державних соціальних допомог, які цього року не переглядалися та не індексувалися взагалі.

Якою буде мінімальна та максимальна пенсія у 2024 році

Отже, найменша пенсійна виплата наступного року має становити 2361 гривню, а максимальна – у десять разів вища – 23 тисячі 610 гривень (хоча ми знаємо, що є пенсії і вищі за цей розмір). У разі ухвалення зазначеного закону прожитковий мінімум буде таким протягом усього 2024 року.

Крім того, наступного року має зрости мінімальна зарплата. З 1 січня 2024 року її розмір може становити 7100 гривень (на 400 гривень більше, ніж зараз), а з 1 квітня – 8 тисяч гривень.

Від цього розміру залежить мінімальна пенсія за віком для осіб, які досягли 65-річного віку та мають повний стаж (жінки – 30 років, чоловіки – 35 років). У таких осіб мінімальна пенсія не може бути нижчою за 40% від мінімальної зарплати. Сьогодні така пенсія становить 2680 гривень – це 40% від нинішньої мінімальної зарплати, що становить 6700 гривень. Відтак з 1 квітня 2024 року вона може зрости до 3200 гривень. А для решти пенсіонерів мінімальна пенсія за віком зазвичай дорівнює прожитковому мінімуму і, як зазначено вище, не може бути нижчою за 2093 гривні сьогодні та 2361 гривню з 1 січня 2024 року.

Втім, із підняттям цього прожиткового мінімуму пенсії зростуть далеко не у всіх. Бо їх розмір регулює як закон, а й постанови уряду. Так, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 24 лютого 2023 року №168, мінімальна пенсійна виплата для більшості непрацюючих громадян вже сьогодні не може бути меншою за 2520 гривень.

Що буде з індексацією пенсій

Гроші на індексацію пенсій наступного року до бюджету, нібито, також закладаються. Ще у серпні міністр соціальної політики Оксана Жолнович говорила, що індексація пенсій у березні 2024 року планується. А народний депутат Олександр Качура навіть назвав орієнтовний відсоток підвищення. За його словами, пенсії планувалося підняти на 16%.

І ось уже за підсумками засідання Кабміну, що відбулося 15 вересня, низку заяв зробив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Зокрема, він зазначив, що розпочинається комплексна реформа, і в новому році будуть проіндексовані всі пенсії.

Слід зазначити, що тут немає нічого нового. Колись давно так уже робилося. І, до речі, цього року вперше за довгий час пенсії проіндексували практично всім категоріям пенсіонерів, за винятком. Але головне, що індексацію пообіцяли вже на найвищому рівні, хоча бюджет остаточно не ухвалено.

Як зміниться розрахунок пенсій у 2024 році

«Ми введемо коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію та однакову індексацію. Це дозволить 2024 року підвищити середню пенсію до шести тисяч гривень», – написав Денис Шмигаль у себе в Телеграм-каналі (на сьогодні середня пенсія становить 5311 гривень).

Це вже цікавіша річ, яка справді може стати чимось новим. Можливо, саме про це раніше говорила й Оксана Жолнович. Вона анонсувала, що уряд працює над зміною механізму розрахунку пенсій. Нову модель обіцяли презентувати до кінця цього року. Але тоді не було конкретики. І ось уже прем’єр-міністр відкрив завісу про «коефіцієнти та бали».

Йдеться про те, щоб подолати закладену в законі несправедливість, коли для людей, які виходять на пенсію у різні роки, застосовуються різні показники середньої заробітної плати та фінальний розрахунок пенсії значно відрізняється. Адже ті, хто виходить пізніше, отримують пенсію з прив’язкою до вищої, сучаснішої середньої зарплати по країні. Відповідно, старі пенсії відстають від нових і ситуацію не виправляє навіть індексація. Тобто якщо дві особи пропрацювали однакову кількість років на одній посаді з однаковою зарплатою, але вийшли на пенсію у різні роки, то й пенсія у них буде різною.

За словами глави уряду, запровадження системи балів має усунути цю диспропорцію. Розміри давно призначених пенсій мають підтягнути до сучасного рівня.

Проте деякі питання залишаються. Як саме це працюватиме, наразі невідомо. Чи передбачає це зміни до законодавства, чи буде ця чергова постанова Кабміну, присвячена наступній індексації, поки що теж незрозуміло. Чи закладаються гроші на таку реформу, якщо проект бюджету вже написано, а нову модель розрахунку пенсій ще не затверджено?

Нова концепція прожиткового мінімуму

Також можна згадати, що депутати працюють над новою концепцією прожиткового мінімуму. Про це у серпні говорив заступник голови комітету Верховної Ради із соцполітики Михайло Цимбалюк. Адже відомо, що реальний прожитковий мінімум не відповідає бюджету, що закладається. Наприклад, Олександр Качура зазначив, що реальний прожитковий мінімум має бути вже 9,5 тисяч гривень. Але, згідно з чинним законодавством, сьогодні і прожитковий мінімум, і мінімальна пенсія становлять трохи більше ніж дві тисячі гривень. Різниця – у чотири рази.

Проте раніше повідомлялося про необхідність відв’язати пенсії від прожиткового мінімуму. Виявляється певна суперечність. До чого призведуть чергові реформи, покаже час. Не факт, що все це буде враховано у найближчій бюджетній програмі.

Чи вистачить грошей на пенсії у 2024 році

Насамкінець риторичне питання: чи вистачить грошей на всі ці підвищення? Адже в уряді чесно кажуть, що цього року більшість видатків іде на армію, а всі соціальні виплати фактично здійснюються коштом іноземної допомоги та кредитів.

Згідно з проектом держбюджету, доходи держави у наступному році мають становити 1,746 трильйона гривень, а витрати – 3,308 трильйона. На всі закладені потреби вже наперед не вистачає 1,531 трильйона гривень. Як так можна планувати це окреме питання. До того ж відомо, що дефіцит бюджету Пенсійного фонду колосальний, а навіть невелике підвищення пенсій спричиняє додаткове навантаження на бюджет у мільярди гривень щомісяця.

Зрозуміло, що наступного року все залежатиме від підтримки міжнародних партнерів. Звичайно, обіцяне підвищення все одно не вирішить проблем людей і не компенсує зростання цін. Але залишається сподіватися хоч би на це. Ймовірно, урядовці щось знають, якщо так сміливо обіцяють у воєнний час виділити додаткові десятки мільярдів гривень на підвищення пенсій наступного року.