Пенсия по баллам: украинским пенсионерам пересчитают выплаты по новой системе

1 марта 2024 года в Украине проведут перерасчет пенсий по новой балльной системе. Ожидается, что существенную прибавку получат те, кто уже давно вышел на пенсию. Также стало известно, с 2025 заработает накопительная составляющая.

Об этом стало известно из выступления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Правительства 22 сентября 2023 года.

Предложенные в Кабмине изменения в системе начисления пенсий можно назвать революционными. Предполагается, что когда они будут внедрены, это защитит размеры выплат пенсионерам от инфляции и девальвации.

Также, благодаря новой системе, исчезнет диспропорция между теми, кто уже давно вышел на пенсию и теми, кто недавно. Сейчас первые получают существенно меньшие выплаты чем вторые.

Основная цель обновления пенсионной системы — обеспечить, чтобы каждый украинский пенсионер имел солидарную пенсию не ниже 30% его средней заработной платы в течение жизни.

А вместе с накопительной составляющей, которую правительство Украины планирует запустить в 2025 году, пенсия будет составлять не менее 50% от средней заработной платы в течение жизни.

С 1 марта 2024 года уже во второй раз во время войны мы проведем индексацию пенсий. В следующем году планируем сделать эту индексацию, как и всю солидарную систему более справедливой, понятной и прозрачной,

— отметил Денис Шмигаль.

Что такое балльная система для начисления пенсии и как она работает

Чтобы размеры пенсий были справедливыми и понятными для всех — будет введена балльная система. Она выровняет разницу в выплатах между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты выходившим на пенсию пенсионерам ранее подтянутся до современного уровня.

Ежемесячно трудоустроенные граждане платят взнос в Пенсионный фонд. Взнос будет пересчитан в баллы согласно соотношению между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент. Если вы платили взносы с зарплаты, которая является средней по стране, получаете 10 баллов. Выше средней по стране получаете, например, 12 или больше баллов, меньше средней — 8 баллов,

— отметил глава Правительства.

Затем эти баллы каждый год будут так же пересчитываться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой.

По словам премьер-министра, это сделает солидарную пенсионную систему защищенной от инфляции и девальвации.

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