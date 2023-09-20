Прожиточный минимум в Украине поднимут – что будет с пенсиями?

Украинское правительство заложило в бюджет следующего 2024-го года повышение прожиточного минимума для всех категорий населения, в том числе, и для лиц, утративших трудоспособность. Таким образом, максимальная и минимальная пенсии украинцев гарантированно вырастут.

Насколько вырастет прожиточный минимум в 2024 году

Как рассказала глава Минсоцполитики Оксана Жолнович, проект бюджета-2024 уже готов и утвержден правительством. Далее его будут рассматривать в Верховной Раде. Не исключено, что окончательно бюджет утвердят уже к середине ноября 2023 года.

А пока можно говорить, в частности, о том, как изменится прожиточный минимум, который не менялся с 2022 года.

Так, для лиц нетрудоспособного возраста прожиточный минимум должен вырасти с нынешних 2093 грн до 2361 грн, то есть на 268 грн. Соответственно вырастет и минимальная пенсия, которая равна прожиточному минимуму. При этом максимальная пенсия, которая равна десяти минимальным, вырастет с 20 930 грн до 23 610, то есть на 2680 грн.

Ждать ли в следующем году индексации пенсий в Украине?

Что касается индексации пенсий украинцев, то, как заверил премьер-министр Денис Шмыгаль, в следующем году она состоится. В то же время его коллега и подчиненная Оксана Жолнович настроена не столь оптимистично.

«Пока планируем, а жизнь покажет»,

– заявила по этому поводу глава Минсоцполитики.

По словам чиновницы, с одной стороны закон требует ежегодно проводить индексацию, а с другой – во время войны эту норму закона можно не выполнять. В нынешнем году, несмотря на войну, пенсии пересчитали. А как будет в следующем, неизвестно.

«В следующем году попытаемся также, но сложно сказать, что будет ждать нас в начале весны после еще одной сложной зимы»,

добавила Оксана Жолнович.

При этом о планах на грядущий 2024 года она сказала буквально следующее:

«Размеры назначенных выплат точно будут сохранены, их никто не будет уменьшать. Будем стараться увеличить пособия по бедности, но процент этого увеличения, конечно, зависит от переговоров с нашими международными партнерами».

Таким образом, пока что есть некая определенность с максимальной и минимальной пенсиями. А вот что касается остальных выплат, то здесь ничего конкретного на данный момент не известно.

При этом можно выделить несколько факторов, которые могут повлиять как на сам факт индексации пенсий, так и на ее размер:

успехи украинских военных на фронте;

размер помощи от международных партнеров;

состояние энергетики и экономики страны в целом после зимы;

доступность и стоимость энергоресурсов.

Ранее мы рассказывали, что надо успеть сделать пенсионерам, чтобы не потерять часть выплат.

Источник: today.ua