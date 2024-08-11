Почему одну из главных улиц поселка Котовского назвали в честь «политического» генерала

«Политический» генерал

Да, был в рядах Красной Армии (РККА) такой вовсе не рядовой человек – Леонид Бочаров. В годы Второй мировой дослужился до звания генерал-майора. Правда, был он не просто военным, а политическим руководителем (политруком) – задачей его было проводить политику партии и товарища Сталина в массы солдат и офицеров.

Родился на Урале, жил в городке Сатка (помимо Одессы это был в СССР второй город, где улицу назвали его именем). Хотел стать летчиком, но из летной школы его в 1932 году отчислили из-за близорукости.

Но поскольку он НЕ страдал политической близорукостью, т.е. был «предан делу Ленина – Сталина», то он и пошел по этой линии. В 1938 году окончил Военно-политическую академию. В годы войны был в числе руководителей Главполитуправлений различных фронтов.

Одесский начальник Бочарова

Кстати, еще с довоенных лет и все военные годы Глав ПуРККА, т.е. ВСЕ это могучее ведомство возглавлял одессит Лев Захарович Мехлис. Оч-чень влиятельная была персона! Чуть ли не правая рука Сталина, генерал-полковник.

В 1941-1942 гг., будучи представителем Ставки на Крымском фронте, Мехлис волевым решением подменил собой командующего. Его приказы были некомпетентными, и немцы смогли занять Севастополь и Керчь.

И Сталин… простил Мехлиса. Почему я на это отвлекся? А с 1972-го по 1976 -й годы я, когда учился в Одесском институте связи, квартировал в одном из дворов в самом конце Чкалова (ныне Большая Арнаутская). Жил в том дворе старикашка такой, совершенно «беспонтовый», таких называли «простой, как 3 копейки». Лет ему было, как мне сейчас. Соседи называли его Захарычем и шептались, что это «рОдный» брат ТОГО Мехлиса.

Возвращаясь же к теме Бочарова отметим, что во время обороны Одессы он руководил партийно-политической работой военных частей, другими словами, организовывал «промывку мозгов» у солдат (отсюда и «его» улица в Одессе). После войны Бочаров продолжал армейскую службу на высоких должностях.

Загадочная гибель

В молодости он мечтал о небе – в небе его жизнь и завершилась: будучи членом советской делегации, Леонид Бочаров погиб в 55 лет в авиакатастрофе Ил-18 – борта ВВС СССР в октябре 1964 года близ Белграда (Югославия).

Подробностей о целях той военной делегации и причине катастрофы нет. Но достоверно известно, что тогдашний глава Югославии Иосиф Тито хоть и был коммунистом, но весьма специфически видел путь развития Югославии и посылал куда подальше сначала Сталина, а потом и Хрущева с их «руководящей ролью».

Его «воспитывали», и не исключено, что учить Тито «правильно» смотреть на мир и «промыть мозги» слишком уж самостоятельному коллеге как раз летела так и не долетевшая делегация.

Кстати, одной из мер демонстрации недовольства Союза ССР Югославией перед этим стал приказ 70-ти тысячам советских фронтовиков сдать в военкоматы медаль «За освобождение Белграда» с целью их замены на медаль куда менее «интересную» для участников похода в Югославию – «За боевые заслуги».

Новое имя улицы Бочарова

А улица Генерала Бочарова в Одессе сейчас носит имя Владислава Бувалкина. Он наш современник (1979-2022) – мастер-сержант СБУ, Герой Украины, полный кавалер ордена «За мужество».

Долгое время жил в Одессе. С началом войны на Донбассе Владислав и его два брата стали добровольцами, Влад служил Украине в погранвойсках. С 2019 года – в СБУ. 20 марта 2022 года отряд спеназа СБУ, возвращаясь с задания в Киевской области, попал под артобстрел. Владислав Бувалкин пал смертью храбрых… Героям слава!