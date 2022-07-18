Ожившая покойница, босяк-аристократ: о чем писали старые газеты

Жизнь в Одессе всегда отличалась разнообразием, а некоторые события могли произойти только в нашем городе. Если не верите — прочитайте, что писали об Одессе столичные газеты более ста лет назад.

Градоначальником сейчас сообщено думе и иностранным консулам, что взбунтовавшиеся матросы броненосца «Потемкин-Таврический», державшие город в осаде, сдались…

«Сын Отечества» сообщает, что… весь порт в Одессе сгорел. Кроме таможен и карантинной части, пострадали пароходы, находившиеся в порту. Степень повреждения пароходов пока не выяснена».

«Русское слово», 2 июля 1905 года.

* * * * *

В столице много разговоров о том, что одесская городская дума улицу гр. Витте переименовала на улицу Петра Великого. По словам одного из видных одесситов, город в дни расцвета торговли и промышленности избрал гр. Витте почетным гражданином и постановил наименовать одну из улиц его именем, но после установленного факта упадка торговли и промышленности России, в чем вину город возлагает на графа Витте, город отказался иметь улицу его имени».

«Петербургский листок»,

5 июля 1909 года.

* * * * *

В «Одесских новостях» некий Корней Чуковский напечатал начало статьи, озаглавленной «Дарвинизм и Леонид Андреев». Статья архи-ученая. Автор жонглирует именами

Иегера, Джордано Бруно, Уоллеса Юма… К стыду нашему, мы ничего не поняли… в статье г. Чуковского. Подождем обещанного окончания, если поймем, постараемся объяснить…».

«Новости дня», 9 июля 1902 года.

* * * * *

Среди трупов в мертвецкой городской больницы была девушка Веренина. Когда сестра, оплакивая ее, упала к ней на грудь, Веренина оттолкнула ее и попросила пить. Произошла потрясающая сцена. Управа потребовала объяснения от врачебного персонала больницы, признавшего Веренину умершей».

«Петербургское агентство

новостей», 10 июля 1908 года.

* * * * *

Во время беспорядков громилы, выхватив у воинского патруля винтовку, произвели несколько выстрелов. Еврейская самооборона отстреливалась. Из числа самообороны убито двое, ранено четверо. Во время давки, вызванной паникой среди еврейского населения, в местах, где происходили беспорядки, задавлены женщина и ребенок».

«Новое время»,

12 июля 1906 года.

* * * * *

Сегодня скончался популярный босяк одесского порта — представитель родовитой княжеской фамилии князь А.Д. Куракин, много лет назад опустившийся «на дно», вследствие, как говорят, несчастной любви. Покойный прекрасно владел иностранными языками и всегда привлекал внимание беллетристов, изображавших босячество. Его знал

М. Горький, в бытность в Одессе, когда писал своего «Челкаша».

«Русское слово»,

15 июля 1909 года.