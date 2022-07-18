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Война в Украине, день 145-й: бои, обстрелы, блокировка судоходства

Война в Украине, день 145-й: бои, обстрелы, блокировка судоходства

Сегодня, в понедельник, 18 июля 2022 года, начались сто сорок пятые сутки с начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины и героического противостояния нашего народа путинским нацистам.
И, как уже повелось во время войны, Генштаб ВСУ информирует о ситуации на фронте на утро сегодняшнего дня.

По официальным данным ВСУ, на Северском направлении враг периодически проводит воздушную разведку и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы. Совершал обстрелы в районах города Харькова и населенных пунктов Дергачи, Печенеги, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино. Нанес авиаудары возле Верхнего Салтова и Рубежного.

На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новониколаевка, Дибровно, Константиновка, Богородичное, Мазановка, Курулька, Чеполь, Вернополье, Новая Дмитровка и другие. Нанес авиаудар неподалеку от Богородичного.

На Донецком направлении подразделения противника вели обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Донецкое, Северское, Верхнекаменское, Григоровка, Ивано-Дарьевка, Спорное и других. Враг пытается вести штурмовые действия недалеко от Григоровки, бои продолжаются. Штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спирное и Серебрянка наши защитники успешно отбили.

На Бахмутском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Берестового, Курдюмовки, Веселой Долины, Соледара, Бахмута, Вершины, Майского и территории Углегорской ТЭС. Враг вел штурмовые действия в районах Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, но безуспешно и был вынужден отойти. Нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в частности, в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Каменское, Малые Щербаки. Нанес авиаудары неподалеку от Новоданиловки и Новоандреевки. Все попытки вражеских штурмов в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар украинские воины свели на нет. Захватчики с потерями отошли.

Противник задействовал средства радиоэлектронной борьбы для подавления каналов спутниковой связи.

На Южнобужском направлении продолжаются обоюдные обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Враг нанес авиаудар у Потемкиного. Для выявления изменений в положении наших войск и коррекции огня вел воздушную разведку при помощи беспилотников.

Корабельная группировка противника продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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