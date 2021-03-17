Новости Одессы и Одесской области

Отслоение сетчатки: как спасти зрение?

Отслоение сетчатки: как спасти зрение?

Если у вас внезапно ухудшилось зрение, появилась пелена и черные пятна перед глазами, не промывайте их чаем и ромашкой, а срочно обратитесь к офтальмологу.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Это могут быть симптомы опасной патологии – отслоения сетчатки, которая без необходимого лечения может привести к полной слепоте. Отчего возникает отслоение сетчатки и как эту проблему можно предупредить, рассказала врач-офтальмолог высшей категории Елена Парамончик.

отслоение сетчатки врач Парамончик

Врач-офтальмолог Елена Парамончик

За что отвечает сетчатка

Начнем с того, что представляет собой сетчатка. Это тонкая светочувствительная ткань, плотно прилегающая к питающей ее сосудистой оболочке глаза. Сетчатка отвечает за взаимодействие оптической системы глаза и зрительных отделов головного мозга, получая и передавая визуальную информацию. Именно благодаря сетчатке (при отсутствии офтальмологический заболеваний) мы имеем высокую остроту зрения и контрастность видения.

Отслоение сетчатки – это серьезный патологический процесс, связанный с ее отделением от сосудистой оболочки глаза, вследствие чего возникает выпадение полей зрения и его частичная или даже полная утрата.

Мы также рассказывали о том, какие лекарственные растения помогут при конъюктивите.

Причины проблемы

Отслойка сетчатки может возникать по разным причинам. В первую очередь в группе риска находятся люди со средней и высокой степенью близорукости, дистрофией сетчатой оболочки, а также пациенты с сахарным диабетом (у них развивается такое осложнение, как диабетическая ретинопатия), нарушением кровообращения, внутриглазными опухолями. Причиной проблем с сетчаткой могут стать травмы головы и глаз, офтальмологические операции, некоторые препараты для лечения глаукомы. Играет роль и генетическая предрасположенность.

Тревожные симптомы

Опасность в том, что отслоение сетчатки – это в целом безболезненный процесс. Поэтому, чтобы не допустить необратимых последствий для зрения, нужно быть внимательным к появлению тревожных симптомов, характерных для отслойки или разрывов сетчатки. К ним относятся возникновение «вспышек», «молний» или «мурашек» перед глазами, ощущение размытости и колебания рассматриваемых объектов, внезапная утрата бокового зрения (эффект «шор»), резкое снижение остроты зрения в целом, пелена и/или появление плавающих черных пятен перед глазами.

отслоение сетчатки

Отслоение сетчатки

Диагностика и лечение

Заметив у себя один или несколько характерных симптомов, необходимо срочно обратиться к офтальмологу, который проведет диагностические обследования. Обычно назначаются визометрия (проверка остроты зрения с коррекцией), периметрия (оценка полей зрения), тонометрия (измерения внутриглазного давления), ультразвуковое сканирование (для определения размеров отслоившейся сетчатки и состояния стекловидного тела), офтальмоскопия (осмотр глазного дна), электрофизиологические тесты.

Получив результаты обследований и поставив точный диагноз, врач определится с тактикой лечения. К сожалению, при отслойке сетчатки медикаментозные средства не эффективны. Единственный способ сохранить зрение – срочное оперативное вмешательство. Поскольку отслоение сетчатки вызывает гибель нервных клеток сетчатой оболочки глаза, важно остановить этот процесс как можно раньше.

Ранее мы публиковали рецепты наших читателей: что поможет при давлении и болях в суставах?

Основная цель лечения – восстановление целостности тканей сетчатки и обеспечение их прилегания к сосудистой оболочке глаза с минимальным риском осложнений. Для этого применяются такие методы, как витрэктомия, эписклеральное пломбирование, а также лазерная коагуляция и криопексия. Терапия подбирается индивидуально для каждого пациента и зависит от времени заболевания, масштаба отслойки, количества разрывов, их локализации и других показателей. Лечение может включать как один, так и несколько этапов.

Что поможет?

Для профилактики проблем с сетчаткой рекомендуется отказаться от вредных привычек,  не переутомлять глаза (меньше телевизора – больше прогулок на свежем воздухе), а также носить солнцезащитные очки. Кроме того, включите в рацион продукты, улучшающие зрение: орехи, яйца, морковь, чернику, морскую рыбу (тунец, лосось), цитрусовые, брокколи.

Важно! Начальные изменения, происходящие в сетчатке, обычно незаметны для человека. Поэтому полноценно проверять зрение у врача-офтальмолога нужно не реже раза в год. А пациентам с близорукостью и сахарным диабетом рекомендуется обследоваться каждые полгода.

Подготовила Ирина Лебединец

Мы также писали о том, какую диета станет полезной для печени, а также как диагностировать и лечить жировой гепатоз. 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить