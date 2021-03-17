Отслоение сетчатки: как спасти зрение?

Если у вас внезапно ухудшилось зрение, появилась пелена и черные пятна перед глазами, не промывайте их чаем и ромашкой, а срочно обратитесь к офтальмологу.

Это могут быть симптомы опасной патологии – отслоения сетчатки, которая без необходимого лечения может привести к полной слепоте. Отчего возникает отслоение сетчатки и как эту проблему можно предупредить, рассказала врач-офтальмолог высшей категории Елена Парамончик.

За что отвечает сетчатка

Начнем с того, что представляет собой сетчатка. Это тонкая светочувствительная ткань, плотно прилегающая к питающей ее сосудистой оболочке глаза. Сетчатка отвечает за взаимодействие оптической системы глаза и зрительных отделов головного мозга, получая и передавая визуальную информацию. Именно благодаря сетчатке (при отсутствии офтальмологический заболеваний) мы имеем высокую остроту зрения и контрастность видения.

Отслоение сетчатки – это серьезный патологический процесс, связанный с ее отделением от сосудистой оболочки глаза, вследствие чего возникает выпадение полей зрения и его частичная или даже полная утрата.

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Причины проблемы

Отслойка сетчатки может возникать по разным причинам. В первую очередь в группе риска находятся люди со средней и высокой степенью близорукости, дистрофией сетчатой оболочки, а также пациенты с сахарным диабетом (у них развивается такое осложнение, как диабетическая ретинопатия), нарушением кровообращения, внутриглазными опухолями. Причиной проблем с сетчаткой могут стать травмы головы и глаз, офтальмологические операции, некоторые препараты для лечения глаукомы. Играет роль и генетическая предрасположенность.

Тревожные симптомы

Опасность в том, что отслоение сетчатки – это в целом безболезненный процесс. Поэтому, чтобы не допустить необратимых последствий для зрения, нужно быть внимательным к появлению тревожных симптомов, характерных для отслойки или разрывов сетчатки. К ним относятся возникновение «вспышек», «молний» или «мурашек» перед глазами, ощущение размытости и колебания рассматриваемых объектов, внезапная утрата бокового зрения (эффект «шор»), резкое снижение остроты зрения в целом, пелена и/или появление плавающих черных пятен перед глазами.

Диагностика и лечение

Заметив у себя один или несколько характерных симптомов, необходимо срочно обратиться к офтальмологу, который проведет диагностические обследования. Обычно назначаются визометрия (проверка остроты зрения с коррекцией), периметрия (оценка полей зрения), тонометрия (измерения внутриглазного давления), ультразвуковое сканирование (для определения размеров отслоившейся сетчатки и состояния стекловидного тела), офтальмоскопия (осмотр глазного дна), электрофизиологические тесты.

Получив результаты обследований и поставив точный диагноз, врач определится с тактикой лечения. К сожалению, при отслойке сетчатки медикаментозные средства не эффективны. Единственный способ сохранить зрение – срочное оперативное вмешательство. Поскольку отслоение сетчатки вызывает гибель нервных клеток сетчатой оболочки глаза, важно остановить этот процесс как можно раньше.

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Основная цель лечения – восстановление целостности тканей сетчатки и обеспечение их прилегания к сосудистой оболочке глаза с минимальным риском осложнений. Для этого применяются такие методы, как витрэктомия, эписклеральное пломбирование, а также лазерная коагуляция и криопексия. Терапия подбирается индивидуально для каждого пациента и зависит от времени заболевания, масштаба отслойки, количества разрывов, их локализации и других показателей. Лечение может включать как один, так и несколько этапов.

Что поможет?

Для профилактики проблем с сетчаткой рекомендуется отказаться от вредных привычек, не переутомлять глаза (меньше телевизора – больше прогулок на свежем воздухе), а также носить солнцезащитные очки. Кроме того, включите в рацион продукты, улучшающие зрение: орехи, яйца, морковь, чернику, морскую рыбу (тунец, лосось), цитрусовые, брокколи.

Важно! Начальные изменения, происходящие в сетчатке, обычно незаметны для человека. Поэтому полноценно проверять зрение у врача-офтальмолога нужно не реже раза в год. А пациентам с близорукостью и сахарным диабетом рекомендуется обследоваться каждые полгода.

Подготовила Ирина Лебединец

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