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В Одессе закрывают Ивановский мост – как будет ходить пассажирский транспорт? (видео)

В Одессе закрывают Ивановский мост – как будет ходить пассажирский транспорт? (видео)

В Одессе полностью закрывают для пешеходов аварийный Ивановский мост и ограничивают проезд по нему транспорта.

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Как информирует пресс-служба мэрии города, с пятницы, 19 марта, движение автотранспорта по путепроводу будет ограничено двумя внутренними полосами. Проехать по мосту сможет только транспорт, вес которого не более 5 тонн и со скоростью до 40 км/час. Кроме того, запрещено движение пешеходов по обоим тротуарам моста.

Помимо этого, изменены схемы движения общественного транспорта.

В частности, троллейбус №12 будет курсировать по маршруту «ул. Архитекторская – ул. Центральный аэропорт».

Работа троллейбуса №14 будет организована по маршруту «Застава 1 – Железнодорожный вокзал» с организацией конечной остановки по адресу: ул. Святослава Рихтера угол ул. Центральный аэропорт.

При этом троллейбус №3 будет ходить без изменений.

Автобусные маршруты №197 и №232а будут курсировать:

  • в направлении движения к Пересыпскому мосту – от ул. Святослава Рихтера на ул. Кордонную, ул. Маршала Малиновского, ул. Спартаковскую, ул. Поездную, ул. Балковскую, ул. Мельницкую, ул. В. Стуса, ул. Дальницкую и далее по маршрутам;
  • в направлении движения к ул. Б. Деревянко – от ул. В. Стуса на ул. Мельницкую, ул. Балковскую, ул. Корнюшина, ул. Кордонную, ул. С. Рихтера, пл. Б. Деревянко и далее по маршрутам.

измененный маршрут 197

измененный маршрут 232а

Автобусный маршрут № 23:

  • в направлении движения к Пересыпскому мосту – от Овидиопольской дороги на ул. С. Рихтера, ул. Спартаковскую, ул. Поездную, ул. Балковскую и далее по маршруту;
  • в направлении движения к 6-му км Овидиопольской дороги – от ул. Балковской на ул. Корнюшина, ул. С. Рихтера, Овидиопольскую дорогу и далее по маршруту.

измененный маршрут 123

Автобусный маршрут № 16:

  • в направлении движения к Пересыпскому мосту – от Овидиопольской дороги на ул. Центральный аэропорт, ул. С. Рихтера, ул. Спартаковскую, ул. Поездную, ул. Балковскую и далее по маршруту;
  • в направлении движения к 6-му км Овидиопольской дороги – от ул. Балковской на ул. Корнюшина, ул. С. Рихтера, ул. Центральный аэропорт, Овидиопольскую дорогу и далее по маршруту.

измененный маршрут 16

Автобусные маршруты №201 и №202:

  • в направлении движения к Двум столбам – от ул. Степовой на ул. Заньковецкой, ул. Корнюшина, ул. С. Рихтера, ул. Житомирскую и далее по маршрутам;
  • в направлении движения до железнодорожного вокзала – от ул. Житомирской на ул. С. Рихтера, ул. Спартаковскую, ул. Поездную, ул. Балковскую, ул. Мельницкую и далее по маршрутам.

измененный маршрут 201

Автобусный маршрут № 171:

  • в направлении движения к 6-му км Овидиопольской дороги – от ул. Степовой на ул. Заньковецкой, ул. Корнюшина, ул. С. Рихтера, Овидиопольскую дорогу и далее по маршруту;
  • в направлении движения до железнодорожного вокзала – от Овидиопольской дороги на ул. С. Рихтера, ул. Спартаковскую, ул. Поездную, ул. Балковскую, ул. Мельницкую и далее по маршруту.

измененный маршрут 171

Автобусный маршрут №168:

  • в направлении движения к Пересыпскому мосту – от ул. С. Рихтера на ул. Кордонную, ул. М. Малиновского, ул. Спартаковскую, ул. Поездную, ул. Балковскую, ул. Мельницкую и далее по маршруту;
  • в направлении движения к Аркадии – от ул. Степовой на ул. Заньковецкой, ул. Корнюшина, ул. Кордонную, ул. С. Рихтера и далее по маршруту.

измененный маршрут 168

Движение грузового транспорта организовано по таким улицам:

со стороны Овидиопольской дороги:

  • Овидиопольская дорога, ул. Центральный аэропорт, ул. С. Рихтера, ул. Спартаковская, ул. 1-я Пригородная;
  • Овидиопольская дорога, ул. С. Рихтера, ул. Спартаковская, ул. 1-я Пригородная;

со стороны ул. Мельницкой:

  • ул. Мельницкая, ул. В. Стуса.

Ранее сообщалось, что в Одессе планируют пустить пассажирский транспорт в обход признанного аварийным Ивановского моста.

Напомним, эксперты признали Ивановский путепровод в Одессе непригодным к эксплуатации. Осенью ожидается его реконструкция.

Ивановский путепровод – это одна из важнейших магистралей Одессы, которая обеспечивает проезд с улицы Мельницкой на Овидиопольскую дорогу над железнодорожными путями, т.е. по сути является началом автотрассы в сторону Овидиополя, Белгород-Днестровского и других городов Одесской области.

Читайте также: Кто разработает проект реконструкции одесского Ивановского моста?

Фото пресс-службы Одесского горсовета

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