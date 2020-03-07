Будьте здоровы: что поможет при конъюнктивите?

Воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивит) – очень неприятное заболевание. В народной медицине для борьбы с этим недугом используют различные примочки и компрессы на основе отваров и настоев лекарственных растений. м
- КОРЕНЬ АЛТЕЯ. Столовую ложку измельченного корня алтея залить стаканом холодной кипяченой воды. Настоять 4 часа, время от времени помешивая. Из настоя делают примочки и компрессы на глаза.
- КОРА ВЕРБЫ. Чайную ложку коры вербы (с тоненьких веточек) залить стаканом кипятка, настоять 30-40 минут. Протирать глаза до полного выздоровления.
- ЦВЕТЫ И ЛИСТЬЯ АЛТЕЯ. Две столовых ложки измельченного сырья залить стаканом кипятка. Настоять полчаса и делать примочки на глаза.
- ЯГОДЫ ШИПОВНИКА. Две чайных ложки ягод залить стаканом кипятка. Прогреть на небольшом огне 5 минут и настоять полчаса. Делать компрессы и примочки.
- ЭВКАЛИПТ. Столовую ложку измельченных листьев эвкалипта залить стаканом кипятка. Настоять 10 минут. Отваром протирать глаза до полного выздоровления.
- ПШЕНО. Столовую ложку пшена обыкновенного промыть, залить стаканом воды и варить на слабом огне 10-15 минут. Дать настояться 2 часа. Отваром промывать больные глаза 5-6 раз в день.
- ВАСИЛЕК СИНИЙ. Одну чайную ложку лепестков василька синего залить стаканом кипятка. Настоять 30-40 минут. Промывать глаза несколько раз в день.
- ЧЕРНИКА. При хроническом конъюнктивите, а также для улучшения зрения следует ежедневно употреблять по столовой ложке свежих или сухих ягод черники.
Предупреждение. Перед применением рецептов обязательно проконсультируйтесь с врачом.
По материалам книги «Зеленая планета»
Фото: m.amic
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