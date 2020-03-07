Будьте здоровы: что поможет при конъюнктивите?

Берем взаймы: в чем разница между кредитом, рассрочкой и лизингом? Если вы планируете крупную покупку, а денег на нее не хватает, это повод задуматься о займе. Но при этом важно, как лучше совершить покупку — взять в рассрочку или, может, приобрести товар в кредит или лизинг? Корреспондент «Одесской Жизни» разобралась, в чем разница между этими вариантами банковских займов. ПОДРОБНЕЕ

Проверено на себе. Почему я не лечил глаза в Одессе? Два года назад узнал, что можно вернуть мое потерянное зрение. В детстве получил травму глаза, и смотрел на мир словно через кусок толстого полиэтилена. Все вокруг мутное и нечеткое: лиц не разобрать, видно только силуэты. Всему виной помутнение хрусталика, которое называется катарактой. Жить с этим заболеванием мне не сложно, ведь второй глаз видит на сто процентов. Я настолько привык к своей катаракте, что захотел получить права и записался в автошколу. Но окулист из медкомиссии отрицательно покачала головой и велела принести точный диагноз от специалистов института Филатова. Вот тут то и началось… ПОДРОБНЕЕ