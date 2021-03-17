В Одессе в четверг останутся без света 20 улиц – список адресов

Завтра, во вторник, 16 марта, в Одессе запланировано очередное массовое отключение электроэнергии.

В Одессе в понедельник, 15 марта, отключат электроснабжение в домах на ряде улиц.

Завтра, в субботу, 13 марта, в Одессе энергетики собираются оставить без электроснабжения жителей нескольких домов на двух улицах в микрорайоне Бугаевка.

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