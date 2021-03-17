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В Одессе в четверг останутся без света 20 улиц – список адресов

В Одессе в четверг останутся без света 20 улиц – список адресов

Завтра, в четверг, 18 марта, в Одессе ожидается очередное массовое отключение электричества из-за плановых работ.
Об этом сообщает компания «ДТЭК Одесские электросети».

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

В частности, без света останутся два десятка улиц, а именно следующие адреса:

1-й Локомотивный переулок, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20

С 09:00 до 19:00;

1-й Соляной переулок, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 39а, 35, 36, 37, 39, 47

С 09:00 до 19:00;

2-й Локомотивный переулок, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

С 09:00 до 19:00;

3-й Железнодорожный переулок, 2/1, 6

С 09:00 до 19:00;

3-й Локомотивный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 8

С 09:00 до 19:00;

4-й Соляной переулок, 1, 2, 3

С 09:00 до 19:00;

5-й Соляной переулок, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17

С 09:00 до 19:00;

6-й Соляной переулок, 10

С 09:00 до 19:00;

Академика Филатова улица, 1, 3/2, 5/2, 5/3, 7, 7/3

С 09:00 до 18:00;

Варненская улица, 1, 3, 3г, 5, 5/2, 5/3

С 09:00 до 18:00;

Героев Крут улица, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4

С 09:00 до 18:00;

Головковская улица, 9

С 09:00 до 17:00;

Жевахова улица, 5

С 09:00 до 19:00;

Железнодорожная улица, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 21а, 39а, 43/45, 51, 44/1, 31а, 68а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100

С 09:00 до 19:00;

Картамышевская улица, 12, 14, 28, 30, 30/1, 32/34, 35

С 09:00 до 19:00;

Косвенная улица, 90

С 09:00 до 19:00;

Лиманная улица, 12, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 43а, 91а, 52б, 98, 93а, 87/а, 64а, 69а, 84а, 162а, 139а, 135а, 125а, 102а, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 164

С 09:00 до 19:00;

Лиманный переулок, 3, 5, 9, 13, 15, 17, 5а, 19, 3а, 17а, 11а

С 09:00 до 19:00;

Люстдорфская дорога, 86а, 88

С 09:00 до 18:00;

Средняя улица, 45

С 09:00 до 19:00.

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