Рецепты наших читателей: при давлении, болях в суставах и для здоровья желудка

Нужно взять 300 г чеснока, очистить его от кожуры и трижды пропустить через мясорубку. После этого отделить 200 г массы, положить в емкость и залить 200 мл 96-процентного спирта. Емкость плотно закрыть и на 10 дней поставить в темное прохладное место. Затем процедить через плотную ткань и отжать.

Принимать настойку следует начиная с одной капли на 300-350 мл холодного молока 3 раза в день за 30 минут до еды, каждый раз добавляя по одной капле. И так – до 25 капель. Затем по капле нужно убавлять, пока не вернетесь к одной капле на прием. Курс – 16 дней.

Настойка на чесноке помогает вернуть сосудам эластичность. Также она предохраняет от инфаркта, избавляет от шума в ушах и восстанавливает зрение. Но существуют и противопоказания: чесночную настойку нельзя принимать людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Светлана Анатольевна, г. Одесса»

От болей в суставах спасет бодяга

«От болей в суставах мне помогает избавиться одно очень хорошее, а главное – недорогое средство. Для его приготовления беру немного растопленного сливочного масла и смешиваю до состояния кашицы с бодягой, которую можно купить в аптеке. Затем полученную массу втираю в больные места, не туго завязываю фланелевой тканью и оставляю на ночь. К утру боль проходит.

Ирина Степановна, г. Белая Церковь, Киевская обл.»

Клевер луговой снизит давление

«Недавно прочитала, что с повышенным давлением хорошо справляется конюшина – красный луговой клевер. Рецепт приготовления настоя очень прост. Чайную ложку цветков (можно купить в аптеке) добавить на 250 мл кипятка, заварить как чай. Настоять 2 часа. Принимать два раза в день по столовой ложке. Хранить настой нужно в холодильнике.

После нескольких применений такого средства мое давление стабилизировалось, поэтому я и решила поделиться этим рецептом с читателями газеты. Будьте здоровы!

Анна Владимировна, г. Теплодар, Одесская обл.»

Золотой ус на страже здорового желудка

«При болях в желудке я принимаю настойку золотого уса, которую сама и готовлю.

Настойку делаю так. Измельчаю 15 коленец (суставчиков) золотого уса, заливаю 0,5 л водки и 2 недели настаиваю в темном месте, ежедневно взбалтывая настойку. За это время она приобретает сиреневый цвет, после чего настойку процеживаю и переливаю в темную посуду.

Принимать лечебное средство нужно при болях или дискомфорте в желудке по десертной ложке, запивая глотком воды.

Алла Тимофеевна, г. Чернигов»

Фото: 1.bp.blogspot.com

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