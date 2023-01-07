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Отчего болит спина?

Отчего болит спина?

Если у вас стала постоянно болеть спина или вы вдруг заметили за собой привычку сутулиться – это могут быть признаки спондилопатии – распространенной патологии позвоночника. Отчего она возникает, какой бывает и как можно с ней бороться, рассказал ортопед-травматолог высшей категории Юрий Шимон.

Проблем много, название одно

Спондилопатия – это общее обозначение заболеваний позвоночника, обусловленное дистрофическими и дегенеративными изменениями в его тканях. При этом из-за спазмов и защемления нервных окончаний и капилляров ограничивается подвижность позвоночника, нарушается периферическое кровообращение, возникает болевой синдром.

Ортопед-травматолог высшей категории Юрий Шимон

Юрий Шимон

К основным анатомическим изменениям при спондилопатии относят возникновение наростов (остеофитов) на боковых поверхностях позвонков; смещение соседних позвонков относительно друг друга; истончение и нарушение целостности хрящевых прослоек (дисков); дистрофию соединительной и мышечной тканей в очагах воспаления.

В чем причина спондилопатии?

Спондилопатию способны вызывать различные факторы и причины, или их совокупность:

  • травмы спины: при повреждении мягких тканей и костей запускаются патологические процессы в позвоночнике и связочном аппарате;
  • генетическая предрасположенность: склонность к заболеванию способна передаваться по наследству вместе с поврежденным геном;
  • нарушение обмена веществ: в результате несбалансированного питания, дефицита витаминов и минералов, гормональных заболеваний (сахарного диабета, ожирения, дисфункций щитовидной железы или надпочечников);
  • вирусные и бактериальные инфекции: токсины, возникающие в процессе жизнедеятельности микроорганизмов, способны повреждать ткани костно-мышечной системы;
  • профессиональные риски: спондилопатия часто встречается у строителей, шахтеров, грузчиков, штангистов и других людей, регулярно испытывающих повышенную нагрузку на позвоночник;
  • естественное старение: одна из распространенных причин развития патологии – возрастные изменения в тканях позвоночника. Такую спондилопатию называют старческой, или сенильной. Для пожилых пациентов также характерна спондилопатия, связанная с остеопорозом (снижением плотности костей) и гормональной перестройкой организма.

Тревожные симптомы

Спондилопатия

Симптомы патологии во многом зависят от вызвавших ее причин. Так, старческая спондилопатия характеризуется вовлечением в процесс скелетной мускулатуры, и у человека формируются горб на спине (кифоз) или искривление позвоночника (сколиоз).

Спондилопатия при остеопорозе, протекающая с потерей больших объемов кальция и резким истончением костных структур организма, вызывает предрасположенность к переломам.

В случаях нарушения метаболизма развивается выраженная деформация позвонков со смещением, прорастают остеофиты. Кроме того, пациенты становятся раздражительными, тревожными, плаксивыми, у них колеблется вес, снижается либидо.

При инфекционных спондилопатиях возникает определенное ограничение подвижности в позвоночнике, беспокоят признаки общей интоксикации организма, ломота и боли в мышцах и костях.

В результате травм или повышенной нагрузки на позвоночник развивается боль в спине, скованность в движениях (при поворотах, наклонах), напряженность и отечность окружающих мышц.

Что делать?

Снимок позвоночника

Лечением спондилопатии, как правило, занимается ортопед-травматолог, могут также потребоваться консультации невролога, эндокринолога, ревматолога. Для уточнения диагноза назначаются рентгенография, компьютерная или магнитно-резонансная томография или УЗИ позвоночника, гормональные тесты и т.д. Если причина развития спондилопатии трудноопределима, может потребоваться комплексное обследование организма.

Терапия подбирается индивидуально и направлена на лечение основного заболевания и устранение беспокоящих симптомов. Для этого могут назначаться спазмолитики, анальгетики, миорелаксанты, хондропротекторы, гормональные препараты, витамины. После снятия острого процесса рекомендуются физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, траволечение.

Запущенная спондилопатия может привести к существенному снижению подвижности, но при своевременном обращении к врачу и соблюдении его рекомендаций состояние пациента существенно улучшается. Но от возрастной патологии избавиться невозможно, реально лишь замедлить разрушение костных структур.

Как предупредить?

Для профилактики спондилопатии, а также предупреждения обострений при наличии заболевания, рекомендуется следить за уровнем гормонов и сахара в крови, избегать чрезмерных нагрузок на позвоночник и травм спины, а полученные травмы не игнорировать, а долечивать под наблюдением врача. Рекомендуется также укреплять спину с помощью упражнений ЛФК, йоги и плавания.

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Ирина Лебединец

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