Погода в Одессе: ждать ли мороз в воскресенье 8 января?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 8 января 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода. Возможны небольшие осадки в виде снега. А воздух днем прогреется до плюсовой отметки.
Погода в Одессе 8 января
По прогнозам синоптиков, в Одессе завтра будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-3°С мороза, днем 0-2°С тепла.
Погода в Одесской области 8 января
В Одесской области воскресный день обещает быть облачным с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мелкого снега.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6°С мороза, днем от 3°С до 2°С тепла, на юге ночью и днем 3-5°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.