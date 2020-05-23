200 лет истории: как работали одесские банки и чем были знамениты банкиры Одессы

В прошедшую среду, 20 мая, в Украине отмечали день банковских работников. В Одессе первые банки появились почти 200 лет назад. Наш город стал одним из центров развития банковского дела, не отставая в этом от мировых столиц. Мы расскажем о самых известных одесских банкирах, которые не только преумножали свои капиталы, но и способствовали развитию города.

Слово Штиглица ценилось дороже золота

Людвиг Штиглиц был хорошо известен в Одессе. «За заслуги и усердие, оказанные правительству, за распространение российской торговли» он был удостоен баронского титула. Штиглиц пользовался практически беспредельным доверием своих клиентов, а его слово ценилось выше всякого векселя. Визитной карточкой его банкирского дома были трудолюбие и честность. А еще, по сравнению с другими банкирскими домами и ростовщическими конторами, Штиглиц брал мизерные проценты — втрое меньше, чем остальные банкиры.

Современники вспоминали, что Штиглиц был очень отзывчивым человеком и занимался благотворительностью, что называется, по велению души. Например, в 1815 году он пожертвовал 300 тысяч рублей на открытие Ришельевского лицея. Помогал Штиглиц также в организации черноморского судоходства и даже помог закупить у британцев несколько кораблей. При его содействии в России появилась первая пароходная компания, а также открыта одна из крупнейших бумагопрядильных фабрик. Умер Людвиг Штиглиц весной 1843 года от апоплексического удара в возрасте 63 лет. По просьбе купечества, в день его похорон была даже закрыта Петербургская биржа.

Рафалович стал жертвой чиновника

Торговый и банковский дом Рафаловича открылся примерно в 1830 году, а через два десятка лет он стал одним из крупнейших валютных операторов местного рынка. Учитывая заслуги Рафаловича, генерал-губернатор Михаил Воронцов даже ходатайствовал перед министром внутренних дел о возведении Рафаловича с семейством в потомственное почетное гражданство. В этом, однако, ему было отказано. Известна история, когда в 1860 году в Одессе образовался дефицит разменной монеты, что плохо сказывалось на торговых операциях. При обмене бумажных рублей на металлические деньги одесситы теряли до шести процентов. Однако необходимость в меди и серебре вынуждала горожан мириться с этим. Когда же разница подскочила до 15 процентов, горожане стали протестовать. И тогда Рафалович затребовал из столицы несколько тысяч рублей мелкой монетой, которую стал обменивать одесситам с разницей всего в один процент.

В 1875 году Рафалович совместно с Ефрусси и Леконтом открыл фабрику по производству крахмала. Однако предприятие постигла неудача — жители города предпочитали иностранный продукт, хотя местный крахмал был дешевле и не худшего качества.

В 1891 году Рафалович обанкротился, причиной чего, как это ни парадоксально, стала его честность. Банкир близко дружил с высокопоставленным чиновником Александром Абазой, которому всецело доверял. Тот втянул Рафаловича в финансовую авантюру, и банкир лишился всех своих денег. Правительство оказало пострадавшему банкиру помощь, так как он стал жертвой махинаций, и Рафалович перебрался в Петербург, где возглавил Русско-французский коммерческий банк.

Масс был официальным поверенным Ротшильдов

Основным родом деятельности Ариста Масса были торгово-экспортные операции, но, кроме этого, он занимался еще и банкирским промыслом, который принес ему широкую известность на юге страны. Торговые и денежные обороты Масса достигали 5 миллионов

рублей в год, это были колоссальные деньги. Масс активно занимался благотворительностью, а во время русско-турецкой войны оказывал государству финансовую и материальную помощь, жертвуя крупные суммы.

Масс имел обширные связи с зарубежными банкирскими домами, был тесно связан с немецким капиталом. Но самое большое доверие у клиентов вызывало то, что фирма Масса долгое время была поверенным крупнейшего в Европе банкирского дома Ротшильдов.

За свою деятельность Арист Масс получил баронский титул, а также был избран председателем Одесского биржевого комитета. Он был не менее известен своей честностью и обязательностью в деловых операциях, чем Штиглиц, однако не всегда действовал законным путем. Например, фирма Масса нередко прибегала к принуждению и шантажу в отношении более мелких предпринимателей.

Ефрусси открыл 4-классное училище

Ефрусси открыл свое торговое предприятие в Одессе в 1829 году. Известности и уважению к дому Ефрусси способствовала и его общественная деятельность. В течение нескольких лет он исполнял обязанности шведского и норвежского консула в Одессе. Когда в городе возникла необходимость в создании при одесской думе особого фонда для народного образования, банкирский дом «Ефрусси и К°» пожертвовал на эти нужды 10 тысяч рублей. Правда, благое начинание не увенчалось успехом, так как правительство отказалось поддержать этот проект, и пожертвованные средства остались невостребованными.

Чтобы деньги не лежали мертвым грузом, Ефрусси предложил организовать на них 4-классное училище. Правда, как оказалось, имеющейся суммы было недостаточно, и Ефрусси от имени фирмы внес недостающее количество денег. В мае 1881 года император Александр III разрешил присвоить одесскому 4-классному училищу имя его основателя. Кстати, по соседству с училищем располагались питейный дом и два дома терпимости, которые властям пришлось закрыть. Так что польза от образования нового учебного заведения получилась двойная.

Австрийский подданный Илья Тработти

В 1823 году в Одессе появился торговый дом Ильи Тработти, который был связан с немецкими капиталами. А его банкирская контора в Одессе была открыта только через 50 лет. Тработти был выходцем из Австрии, и несмотря на то, что прожил в нашем городе много лет, сохранил австрийское подданство до конца жизни. После смерти основателя фирмы она перешла к его сыновьям — Альфреду и Александру, и стала называться «Тработти и К°». К концу XIX века годовой оборот фирмы по банковским операциям составил более 68 миллионов рублей.

У одесского Банкирчика есть реальный прототип

На углу Дерибасовской и Ришельевской несколько лет назад появилась фигурка Банкирчика. Его историческим прототипом стал Озиас Хаис — одесский купец первой гильдии, банкир и благотворитель. Его банкирский дом был основан в 1870 году и стал одним из самых солидных предприятий Одессы. Здесь производили все виды банковских операций, а филиалы учреждения работали даже в Европе.

Использованы фото familyoffice.com.ua

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