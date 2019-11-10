«Осенний марафон»: как снимали знаменитую киноленту

Фильму «Осенний марафон» в этом году исполняется 40 лет. Это была первая картина, которая продемонстрировала на всю страну изнанку супружеских взаимоотношений — ложь, лицемерие и измены. Такой печальный опыт в то время переживал почти каждый актер съемочной группы и даже сам Георгий Данелия. Вероятно, поэтому фильм получился настолько достоверным и запоминающимся.

«Романтичный растяпа» не понравился режиссеру

Как и положено, создание фильма началось с создания сценария, автором которого стал известный драматург Александр Володин. Он написал небольшую пьесу о том, как талантливый, но слабохарактерный переводчик увяз в проблемах в личной жизни и на работе. И хотя пьеса ни с какой стороны не была комедией, Володин отнес ее Георгию Данелии, который в то время руководил студией комедийных и музыкальных фильмов. Предлагать для фильма такую тематику в советской стране было делом заведомо провальным, и автор надеялся, что Данелии удастся «пробить» разрешение на экранизацию. Так и получилось.

Данелии сценарий понравился, но снимать сам он не стал, а поручил это начинающим режиссерам. На главную роль переводчика Бузыкина, по выражению Данелии, «пробовалась вся актерская сборная» страны. Самыми перспективными кандидатами были Николай Губенко, Станислав Любшин и Леонид Куравлев, но предпочтение все же отдали Александру Калягину.

Позже Данелия усомнился в своем выборе — выяснилось, что калягинский Бузыкин больше похож на романтичного недотепу, что никак не соответствовало авторскому видению образа. А вскоре и сам известный актер, узнав, что фильм поручили молодым режиссерам, поспешил от роли отказаться. Тем более, что сроки начала съемок все отодвигались, и было непонятно, на сколько растянется работа над фильмом.

Возможно, «Осенний марафон» так никогда и не вышел бы на экраны, если бы Володин продолжал ждать экранизации. Понимая, что до сценария у Данелии руки дойдут нескоро, драматург хотел забрать пьесу и отдать ее для постановки в театр. Но режиссеру было жаль отдавать такой замечательный сюжет, и он решил ставить фильм сам. Ну, а Володин так обрадовался неожиданной удаче, что безоговорочно согласился на все изменения, которые предложил Данелия.

Особые надежды возлагали на Гундареву

Одной из первых, кого Данелия пригласил в фильм, была Марина Неелова. Режиссер заметил ее еще тогда, когда она снялась в дипломной работе одного из его учеников, и очень хотел занять в каком-нибудь своем проекте. Также практически без проб режиссер взял в фильм и Евгения Леонова.

Правда, для него роль соседа-алкоголика пришлось переписать практически полностью. А реплики его героя сразу же после выхода фильма растащили на цитаты, например, фразу «Тостуемый пьет до дна» можно было услышать как от дворника, так и от инженера.

На роли жены Бузыкина и его коллеги Варвары Данелия пригласил актрис, которые легко могли бы справиться с любой задачей. Жену сыграла Наталья Гундарева, у которой в этот момент в жизни была похожая ситуация — ее муж актер Виктор Корешков как раз собирался уходить от нее к певице Валентине Игнатьевой. Гундарева тяжело переживала развод, и Данелия надеялся, что она не сыграет, а буквально проживет этот образ. На роль Варвары, которая постоянно злоупотребляет помощью Бузыкина, Данелия пригласил подругу детства Галину Волчек.

Несмотря на то, что она уже была художественным руководителем «Современника», Волчек с радостью согласилась на небольшую роль. Правда, она видела свою героиню несколько иной. После того как фильм вышел на экраны, Волчек ужаснулась: «Эта мымра — я?!». Именно после этого случая она решила удалить с носа родинку, которая, как ей казалось, больше всего ее уродовала.

Как Данелия перехитрил начальство

Вскоре весь актерский состав для фильма был утвержден, а главного героя так и не было. И тогда ассистент режиссера предложила Данелии кандидатуру Олега Басилашвили.

Режиссер воспротивился: Басилашвили казался ему слишком уверенным и властным для Бузыкина, во всяком случае, таким он выглядел в кино. Понимая, что доказывать что-то бесполезно, ассистент просто вызвала Басилашвили на пробы. Тот приехал на студию поздно вечером, и ассистент попросила Данелия подвезти Басилашвили до дома. Высадив актера и медленно отъезжая от тротуара, Данелия глянул в зеркало и увидел, как Басилашвили в съехавшей набок кепке метался в попытке перейти улицу: то бросался вперед, то отбегал назад — ну, в точности как Бузыкин. После этого Данелия уже не сомневался, кто станет играть главного героя. Правда, он был не в курсе, что ассистент уговорила Басилашвили «сыграть» эту сценку, чтобы Данелия ее обязательно увидел. Кстати, Олег Басилашвили был единственным из всей группы, у кого в семейной жизни в то время все складывалось гладко.

Когда фильм сдавали комиссии из Госкино, начальство, как водится, «указало на недостатки». Режиссеру настоятельно посоветовали «вернуть» Бузыкина жене или примерно наказать его, чтобы у зрителей не осталось сомнений: изменять жене — плохо. Но Данелия видел концовку фильма совершенно иной и не стал ее менять. Единственное, что он пообещал, — это удлинить крупный план Бузыкина в самом конце фильма. Однако оказалось, что это невозможно сделать технически. Тогда режиссер, честно глядя в глаза заместителю министра культуры, сказал, что сцены с крупным планом стали значительно длиннее. И чиновник остался очень доволен тем, что его распоряжение было выполнено.

Немецкий журналист сыграл шведского профессора

На роль шведского профессора Данелии посоветовали взять журналиста из Германии Норберта Кухинке. После знакомства с ним Данелия понял, что тот идеально подходит на эту роль. Но чтобы занять в фильме жителя иностранного государства, нужно было получить разрешение. Сначала режиссер обратился в иностранный отдел Госкино, там его «послали» в МИД, оттуда направили в «компетентные органы», затем в Управление по обслуживанию дипкорпуса, и снова в Госкино. Тогда знакомый Данелии, который служил по иностранному киноведомству, посоветовал ему не бегать по кругу, а снимать Кухинке без всякого разрешения.

Известные цитаты из фильма

Ну что вы там молчите и дышите? Хоть бы мяукнули.

Нельзя только брать, надо что-то и отдавать!

Ты бы врал где-нибудь в одном месте. А то когда и там, и тут, по-моему, хлопотно очень.

А полы тебе не помыть? А то я вымою, ты свистни!

Палыч, ты в компании пришел – в компании и уйдешь.

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