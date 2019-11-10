Культурная программа: какие театры и выставки можно посетить в Одессе на следующей неделе

Подготовили для вас подборку интересных мест и событий в городе.

Театральная афиша

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

13 ноября, 18.30 — «Вий»

14 ноября, 18.30 — «Запорожец за Дунаем»

15 ноября, 18.30 — «Щелкунчик»

16 ноября, 16.00 — «Турандот»

17 ноября, 16.00 — «Спящая красавица»

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

13 ноября, 18.30 — «Польская кровь»

14 ноября, 18.30 — «Тетка Чарлея»

15 ноября, 18.30 — «Скрипач на крыше»

15 ноября, 22.00 — Экскурсия по театру «Тайны ночного закулисья»

16 ноября, 16.00 — «В джазе только девушки»

17 ноября, 19.00 — Фолк-рок-группа «Мельница»

18 ноября, 18.30 — «Ромео и Джульетта»

19 ноября, 19.00 — «Особо женатый таксист»

Украинский театр

ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.

13 ноября, 19.00 — «Она его любила»

14 ноября, 18.30 — «Последний день лета»

15 ноября, 18.30 — «Кого люблю…»

15 ноября, 19.00 — «Кто кого хочет»

16 ноября, 19.00 — Феликс Шиндер и группа «Деньги вперед»

17 ноября, 19.00 — «Город моего детства»

19 ноября, 19.00 — «Сорочинская ярмарка»

Русский театр

ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-5018.30.

14 ноября, 19.00 — «Эдит Пиаф. Жизнь в кредит»

15 ноября, 19.00 — «Жена на бис»

16 ноября, 19.00 — «Одесса у океана»

17 ноября, 19.00 — «Баламуты»

Филармония

ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.

15 ноября, 15.00 — Абонемент №10 «Наследники Петра Столярского»

15 ноября, 19.00 — Концерт классической музыки

Театр на Чайной

ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.

13 ноября, 19.00 — «Смерть Фирса»

14 ноября, 19.00 — «В мире животных»

15 ноября, 19.00 — «ХХ. Семейная хроника»

16 ноября, 19.00 — «Тайна семейства Рэйвенскрофт»

17 ноября, 19.00 — «Иллюзии»

Дом клоунов

ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

15 ноября, 19.00 — «Ромео и Джульетта»

16 ноября, 19.00 — «Дон Жуан»

17 ноября, 19.00 — «Одесский подкидыш»

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

15 ноября, 19.00 — «Интервью с ведьмами»

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

15 ноября, 19.00 — «Маленький принц»

16 ноября, 19.00 — «Удивительный случай»

Куда пойти с детьми?

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

16 ноября, 11.00, 13.00 — «Красная шапочка»

17 ноября, 11.00, 13.00 — «Волк и семеро козлят»

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

16 ноября, 12.00 — «Кот в сапогах»

17 ноября, 12.00 — «Хрустальный башмачок»

Выставки

Галерея «InVogue»

ул. Екатерининская, 25; тел.: 731-47-67.

До 2 декабря — выставка живописи современной художницы Инны Хасилевой «Eden».

Время работы: с 11.00 до 20.00, без выходных.

Дом-музей им. Н.К. Рериха

ул. Большая Арнаутская, 47; тел.: 715 -58-58.

До конца февраля — выставка одесского художника-графика Геннадия Гармидера.

Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — пятница.

Краеведческий музей

ул. Гаванная, 4; тел. 726-98-98, 722-84-90.

До 8 декабря — выставка художественной керамики и акварели Людмилы Туржанской «Под знаком огня».

Время работы: с 10.00 до 17.00, выходной день — пятница.

Всемирный клуб одесситов

ул. Маразлиевская, 7; тел.: 725-45-67.

До середины ноября — выставка живописи Натальи Лозы «Морские пейзажи».

Время работы: с 11.00 до 19.00, выходные дни — суббота, воскресенье.

Греческий фонд культуры

Красный переулок, 20; тел.: 23-57-136.

До 24 ноября — фотовыставка «110 лет со дня рождения Янниса Рицоса», известного греческого поэта.

Время работы: понедельник-пятница — с 9.00 до 17.00, суббота — с 10.00 до 13.00, выходной день — воскресенье.

Музей современного искусства

ул. Леонтовича, 5; тел. 759-10-18.

До 19 января — выставка к 80-летию одесского художника Владимира Стрельникова «Камень, который отвергли строители».

Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.

В программе мероприятий возможны изменения. Уточняйте интересующую вас информацию по телефону.

Фото: ostrozub.com

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