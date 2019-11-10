Культурная программа: какие театры и выставки можно посетить в Одессе на следующей неделе

Подготовили для вас подборку интересных мест и событий в городе.
Театральная афиша
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
- 13 ноября, 18.30 — «Вий»
- 14 ноября, 18.30 — «Запорожец за Дунаем»
- 15 ноября, 18.30 — «Щелкунчик»
- 16 ноября, 16.00 — «Турандот»
- 17 ноября, 16.00 — «Спящая красавица»
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
- 13 ноября, 18.30 — «Польская кровь»
- 14 ноября, 18.30 — «Тетка Чарлея»
- 15 ноября, 18.30 — «Скрипач на крыше»
- 15 ноября, 22.00 — Экскурсия по театру «Тайны ночного закулисья»
- 16 ноября, 16.00 — «В джазе только девушки»
- 17 ноября, 19.00 — Фолк-рок-группа «Мельница»
- 18 ноября, 18.30 — «Ромео и Джульетта»
- 19 ноября, 19.00 — «Особо женатый таксист»
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.
- 13 ноября, 19.00 — «Она его любила»
- 14 ноября, 18.30 — «Последний день лета»
- 15 ноября, 18.30 — «Кого люблю…»
- 15 ноября, 19.00 — «Кто кого хочет»
- 16 ноября, 19.00 — Феликс Шиндер и группа «Деньги вперед»
- 17 ноября, 19.00 — «Город моего детства»
- 19 ноября, 19.00 — «Сорочинская ярмарка»
Русский театр
ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-5018.30.
- 14 ноября, 19.00 — «Эдит Пиаф. Жизнь в кредит»
- 15 ноября, 19.00 — «Жена на бис»
- 16 ноября, 19.00 — «Одесса у океана»
- 17 ноября, 19.00 — «Баламуты»
Филармония
ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.
- 15 ноября, 15.00 — Абонемент №10 «Наследники Петра Столярского»
- 15 ноября, 19.00 — Концерт классической музыки
Театр на Чайной
ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.
- 13 ноября, 19.00 — «Смерть Фирса»
- 14 ноября, 19.00 — «В мире животных»
- 15 ноября, 19.00 — «ХХ. Семейная хроника»
- 16 ноября, 19.00 — «Тайна семейства Рэйвенскрофт»
- 17 ноября, 19.00 — «Иллюзии»
Дом клоунов
ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.
- 15 ноября, 19.00 — «Ромео и Джульетта»
- 16 ноября, 19.00 — «Дон Жуан»
- 17 ноября, 19.00 — «Одесский подкидыш»
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
- 15 ноября, 19.00 — «Интервью с ведьмами»
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
- 15 ноября, 19.00 — «Маленький принц»
- 16 ноября, 19.00 — «Удивительный случай»
Куда пойти с детьми?
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
- 16 ноября, 11.00, 13.00 — «Красная шапочка»
- 17 ноября, 11.00, 13.00 — «Волк и семеро козлят»
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
- 16 ноября, 12.00 — «Кот в сапогах»
- 17 ноября, 12.00 — «Хрустальный башмачок»
Выставки
Галерея «InVogue»
ул. Екатерининская, 25; тел.: 731-47-67.
До 2 декабря — выставка живописи современной художницы Инны Хасилевой «Eden».
Время работы: с 11.00 до 20.00, без выходных.
Дом-музей им. Н.К. Рериха
ул. Большая Арнаутская, 47; тел.: 715 -58-58.
До конца февраля — выставка одесского художника-графика Геннадия Гармидера.
Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — пятница.
Краеведческий музей
ул. Гаванная, 4; тел. 726-98-98, 722-84-90.
До 8 декабря — выставка художественной керамики и акварели Людмилы Туржанской «Под знаком огня».
Время работы: с 10.00 до 17.00, выходной день — пятница.
Всемирный клуб одесситов
ул. Маразлиевская, 7; тел.: 725-45-67.
До середины ноября — выставка живописи Натальи Лозы «Морские пейзажи».
Время работы: с 11.00 до 19.00, выходные дни — суббота, воскресенье.
Греческий фонд культуры
Красный переулок, 20; тел.: 23-57-136.
До 24 ноября — фотовыставка «110 лет со дня рождения Янниса Рицоса», известного греческого поэта.
Время работы: понедельник-пятница — с 9.00 до 17.00, суббота — с 10.00 до 13.00, выходной день — воскресенье.
Музей современного искусства
ул. Леонтовича, 5; тел. 759-10-18.
До 19 января — выставка к 80-летию одесского художника Владимира Стрельникова «Камень, который отвергли строители».
Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.
В программе мероприятий возможны изменения. Уточняйте интересующую вас информацию по телефону.
Фото: ostrozub.com