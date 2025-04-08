О начале съемок биографической драмы “Одесская жизнь” сообщала в прошлом году. Это первый художественный фильм, рассказывающий о жизни украинского режиссера, который жил и работал в Одессе в 1926-1929 годах.

Следующий этап съемочного процесса состоится в апреле-мае этого года. Об этом сообщили в Одесской киностудии.

Съемки будут проходить на улицах Одессы, локациях Одесской киностудии, а также в Киеве.

«Это фильм-посвящение Одессе 1926 года, которая была литературным, кинематографическим, художественным центром; посвящение Одессе, которая оправилась от Первой мировой и Гражданской войн; Одессе, которая в полной мере живет по законам НЭПа, растет, развивается, дает пример устойчивости и жизненной силы. Одесса, которая увлечена кино, поэзией, джазом, боксом…», — написали на странице Одесской киностудии.

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Директор Одесской киностудии Андрей Осипов отметил, что киностудия завершила предыдущий год с прибылью и на сегодня является стабильным предприятие. Поэтому они не только продолжают снимать уникальный исторический фильм о Довженко, но и работают над новыми проектами.

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