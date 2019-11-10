Одесским родителям на заметку: среди подростков растет зависимость от соцсетей

Гаджеты, компьютеры, планшеты и прочие электронные устройства на сегодняшний день есть почти в каждом доме. Они наиболее популярные среди подростков. В них множество развлечений, возможностей для виртуального общения, обмена информацией и прочего. Но частое использование таких устройств вызывает привыкание, а за ним и зависимость. Впрочем, это не единственный вид зависимости у современных подростков. К сожалению, подростки очень рано начинают не только курить, но и употреблять алкоголь и различные психоактивные вещества.

Чтобы выяснить формы зависимостей молодых людей, был проведен «Европейский опрос учеников касательно употребления алкоголя и других наркотических веществ – ESPAD». Исследование проводилось в рамках международного проекта UNICEF Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко и EMCDDA.

Опрос проходил по всей территории Украины в 2019 году среди учеников общеобразовательных школ, колледжей и техникумов. По его завершению социологи рассказали о социальных тенденциях среди молодежи, какие виды зависимости есть, и в результате чего подростки стали отдаляться от реального мира и жить в виртуальном, или, в самом худшем случае, принимать психоактивные вещества.

Мы остановимся на некоторых ключевых позициях: виртуальная жизнь, курение, алкоголь и психоактивные вещества.

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Ни для кого не секрет, что виртуальная жизнь заменяет подросткам реальную. Инновации в электронных технологиях только лишь ускоряют процесс диджитализации – цифрового трансформирования нашей жизни. Особенно это прослеживается среди подростков.

Так, только лишь треть украинских подростков (29,9%) рассказали социологам, что не проводят времени за видеоиграми во время рабочих дней. Но даже среди них почти каждый признался, что однажды провел более 6 часов за игрой. Это, по словам респондентов, бывает по выходным.

В информации социсследования нет общей информации по динамике. Но есть статистика за неделю. Так, в течение 7 дней 34,5% подростков не играют в видеоигры, а почти каждый пятый (18,6% подростков) проводят за этим занятием около часа.

Конечно, тут следует отметить, что поклонников видеоигр больше среди представителей мужского пола, нежели среди женского.

А вот с социальными сетями чуть другая ситуация. Более 50% девушек, то есть каждая вторая, рассказала, что родители ей указывают на слишком длительное времяпрепровождение в социальных сетях. Среди парней такое наблюдается у 35,7% опрошенных. Также количество девушек лидирует по положительному ответу на утверждение «У меня портится настроение, когда я не могу зайти в социальную сеть».

Большая часть времени соцсетям у представителей у обоих полов уделяется по выходным и может достигнуть более 3-х часов.

Число подростков, которые пробовали курить, идет на спад

В 1995 году, число опрашиваемых школьников, которые пробовали единожды табачное изделие, было примерно таким: 79% среди мальчиков и 54,6% среди девочек. Затем, в 2003 году, эти показатели незначительно поднялись, причем процент больше вырос среди девочек – 59,6%, а среди мальчиков – 80,6%. Но это стало последним серьезным «взлетом» курения среди этой возвратной категории нашей страны. К уже уходящему 2019 году эти цифры значительно изменились. Среди опрашиваемых мальчиков 56,2% опрашиваемых ответили, что курили хотя бы раз, а среди девочек, по подсчетам социологов, число уменьшилось почти на 10%.

Вместе с этим, специалисты указывают на то, что тенденция снижения куреня сигарет обусловлена повышениям интереса молодежи к электронным табачным устройствам. В среднем, 50% респондентов заверили, что пробовали хотя бы единожды электронные сигареты.

В этой же плоскости и кальян. Интерес покурить кальян повышается у молодежи с возрастом. Так, из опрошенных подростков, родившихся в 2004 году, процент пробовавших кальян составляет 22,2%, а у родившихся тремя годами ранее респондентов – 43,6%.

85,7% подростков употребляли алкогольные напитки. Девочки пробуют алкоголь раньше мальчиков

По проценту ознакомления с алкогольными напитками до совершеннолетия лидируют девочки.

Вернее, большее количество молодых представительниц женского пола раньше начинает употреблять алкоголь. Среди опрошенных 2004 года рождения девочек, алкоголь уже попробовали 86,6%, когда среди мальчиков этой же возрастной группы процент чуть ниже – 79,1%. Вместе с этим социологи также отметили, что в этом возрасте у парней «большой опыт» и «очень большой опыт» употребления алкоголя обнаружили у 16,8%, у девушек – 21,8%.

А вот если взглянуть на группу 2000–2001 года рождения, то уже ситуация другая. Алкоголь никогда не пробовали 10,6% мальчиков и 12,2% девочек.

В целом, по итогам исследования, алкоголь употребляли 85,7% респондентов. Среди них:

пробовали 1-2 раза (есть опыт ознакомления) – 13,6%

пробовали от 3 до 9 раз (определённый опыт) – 25,8%

пробовали от 10 до19 раз (значительный опыт) – 16,4%

пробовали от 20 до 39 раз (большой опыт) – 11,5%

пробовали от 40 раз и больше (очень большой опыт) – 18,4%.

Динамика употребления алкогольных напитков повышалась с 1995 года и достигла пика в 2007 году. А потом пошла на спад.

Специалисты также указывают на среду, в которой живет подросток. Так, по их выводу, урбанизация сказывает негативное влияние на тенденцию употребления алкогольных напитков среди молодежи. В городах большой опыт употребления выявили у 32,7% опрошенных подростков, в городах областного подчинения – 31,1%, а вот в селах – 25,5%.

Употребление марихуаны среди школьников немного уменьшилось

Как и алкоголь, марихуана распространяется больше в областных центрах – городах, нежели в селах. По данным опроса, за 2019 год опыт употребления этого наркотического вещества есть у 8,7% подростков в возрасте 14-17 лет: 10,7% среди парней, 6,8% – среди девушек. Среди 14-летних это число составляет меньше 5%.

Интерес к курению гашиша – изделий из марихуаны – повышается от возраста. Так, 6,7%, учеников общеобразовательных школ признались в употреблении такого вещества, а в техникумах и колледжах – более 15%.

Пик употребления марихуаны был в 2003 году. Тогда с ней «ознакомились» 29,2% мальчиков и 12% девочек. К нынешнему году динамика начала падать и дошла до таких цифр: 9,6% среди мальчиков и 7,1% у девочек.

Украина участвует в проекте «Европейский опрос учеников относительно употребления алкоголя и других наркотических веществ» еще с 1995 года. Сейчас проект охватывает более 45 европейских стран, где и проводятся опросы школьников. В 2019 г. в Украине было опрошено 8509 респондентов возрастом от 14 до 17 лет в 260 учебных заведениях.

Фото: utro.tv

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