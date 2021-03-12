«Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет». Так начинался челлендж* в новой социальной сети TikTok. В итоге семиклассница наглоталась таблеток и умерла. Распространение суицидальных фото- и видеороликов, «игры-вызовы» в соцсетях и мессенджерах приводят к трагедиям в реальной жизни. Жертвами становятся дети. Как цепляют юных пользователей, почему подростки участвуют в опасных флешмобах, как действовать родителям? «Одесская жизнь» разбиралась в этих вопросах.

Как «группы смерти» цепляют юных пользователей, почему подростки участвуют в опасных флешмобах, как действовать родителям? «Одесская жизнь» разбиралась в этих вопросах.

Почему дети совершают суицид?

В Одесской области и в Одессе официально пока не зарегистрировано ни одного инцидента детского суицида, связанного с опасным контентом в соцсетях.

— В группе риска находятся подростки от 9 до 14 лет, но бывают и молодые люди более старшего возраста, — говорит о статистике заместитель начальника отдела ювенальной превенции ГУНП в Одесской области Дмитрий Ревун. — При этом нет никакой социальной градации. Это могут быть дети из разных семей. В силу своего эмоционального и психического развития ребенок реагирует на определенные маркеры.

По словам ювенала, основные причины детского суицида — это ссоры с родителями, неразделенная любовь, реже — материальное состояние семьи, еще реже — состояние здоровья (когда дети, узнав о серьезности своих диагнозов, сводят счеты с жизнью).

«Группы смерти» берут на слабо

Как отмечает психолог Александр Димитревич, дети и подростки часто заменяют реальное общение перепиской в интернете. При этом они не получают полного представления о человеке, с которым контактируют.

— У них еще нет опыта, не в полной мере включены критическое мышление и ответственность. — Потому подростки больше склонны к риску, хотят попробовать себя в чем-то новом. Этим пользуются координаторы опасных групп. Сначала детей ловят на привлекательный контент, создают атмосферу понимания и поддержки, а далее уводят в опасные игры. Берут на слабо, и подростки легко ведутся, чтобы что-то доказать.

Ранее мы писали о том, что Одесская область находится на 3-м месте по количеству самоубийств в Украине и публиковали данные этого печального рейтинга по Украине.

Кому выгодны «группы смерти»?

Чаще всего кураторы так называемых «групп смерти» хорошо понимают детскую психику и умеют искусно манипулировать, вовлекая пользователей в опасные игры. Изначально они предлагают выполнять безобидные задания. Например, проснуться в определенное время и сфотографироваться. На следующем этапе могут попросить вылезти на крышу и сфотографировать вид сверху. Чем дальше, тем задания становятся жестче. Когда ребенок уже крепко сидит на крючке, его подталкивают к самоубийству.

В основном «группы смерти» запускаются ради банальной наживы на рекламе, считает Дмитрий Ревун:

— О мотивах можно говорить только тогда, когда установлено конкретное лицо. Но если речь о предполагаемых целях, то я склоняюсь к тому, что это заработок на рекламном контенте. В 80% каналов, которые мониторил наш отдел, давалась реклама других каналов, букмекерских контор, онлайн-казино. Но организаторы подобных групп — это не однородная среда. Кто-то создает подобный контент с хулиганскими целями, а кто-то по причине того, что является социопатом и ему не нравятся люди.

Почему не закроют подобные каналы?

Поймать преступников, доводящих в сети детей до крайних состояний, и доказать их вину достаточно сложно, в том числе из-за юридических проволочек, на которые уходит много времени.

— Для создания Telegram-канала с опасным контентом достаточно пяти минут, — рассказывает Дмитрий Ревун. — А на регистрацию материалов досудебного расследования требуется хотя бы полчаса. Я уже молчу об остальных процедурах: допросы свидетелей, анализ ситуации, согласования ходатайств с прокурором, регистрация в суде, судебное заседание. Бюрократическая машина работает одинаково по всем видам преступлений. К сожалению, эта система так устроена не только в Украине. Такие проблемы есть во всех странах.

*Челлендж — жанр интернет-роликов, в которых блогер выполняет задание на видеокамеру и размещает его в сети, а затем предлагает повторить это задание своему знакомому или неограниченному кругу пользователей.

Мы также рассказывали о том, как родителям найти общий язык со своим ребенком-подростком.

Советует специалист

Психолог Александр Димитревич советует родителям постоянно обращать внимание на своего ребенка, а не делать это наскоками раз в год или на волне резонансных событий.

Как вовремя заметить проблему?

— Регулярно проверяйте, чем он занимается, с кем переписывается в соцсетях. Такой родительский контроль осуществим до 11-12 лет. Дальше возникают секреты. В этот момент необходимо менять роль родителя на роль друга, чтобы ребенок мог вам доверять и рассказывать, что происходит.

ПРИЗНАКИ СКЛОННОСТИ К СУИЦИДУ:

резкие эмоциональные всплески;

угнетенное подавленное состояние;

расстройство сна (может говорить о серьезных психических заболеваниях);

нарушение или потеря аппетита;

разговоры и шутки о смерти, жалобы на жизнь;

наличие лезвий, таблеток, веревки или других предметов, с помощь которых можно нанести себе вред;

опасный контент (суицидальные рисунки, фото и пр.);

склонность к импульсивному поведению;

безразличие к социальным и моральным нормам;

закрытость, отчуждение от родителей и друзей;

потеря интереса к привычным или любимым занятиям.

Эти симптомы могут и не указывать на реальную склонность к суициду, но однозначно свидетельствуют о серьезных проблемах у ребенка.

Что делать, если есть опасность самоубийства?

— Первый шаг — это беседа. Существует миф, что разговор о суициде может его и спровоцировать. Но мировые исследования это опровергают. Желание совершить суицид — это желание справиться с какой-то болью, а не уйти из жизни. Когда человеку задают откровенные вопросы, он чувствует, что о нем проявляют заботу, — убежден Александр Димитревич.

Если разговоры не помогают, нужно обращаться к специалистам, изолировать, забрать средства связи,советует психолог. А в некоторых случаях, когда ребенок уже определил для себя время и место самоубийства, задействовать психиатрическую бригаду. Тут лучше перестараться.

— Ни в коем случае нельзя родителям вести себя агрессивно, запугивать или давить на ребенка. Так можно только потерять степень доверия, — отметил Димитревич.

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