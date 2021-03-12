В Одесской области 7-летняя девочка упала в глубокий колодец

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одесса сейчас» со ссылкой на врача Болградской районной больницы.

По словам медика, после падения в колодец ребенок чудом не получил никаких серьезных травм. Девочку, которая оказалось довольно боевой, спасло то, что падала она вниз ногами, а сам колодец был без воды.

«Представьте себе, 17-метровый колодец – это, по сути, 5-этажный дом. Если бы там была вода, девочка бы утонула, это однозначно. А так она по пояс погрузилась в грязь, и ничуть не растерялась, когда ей сбросили спасательные веревки, по которым ребенок сумел выбраться наверх. Единственное на что пожаловалась она, когда поднялась, что там, в грязи, остались ее тапочки и мамина шапка», – рассказал врач.

В итоге девочка практически не пострадала. Как отметил доктор, ее беспокоил лишь мизинец на ноге и шишка на голове.

Фото: Телеграм-канал «Одесса сейчас»