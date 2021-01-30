Грустный рейтинг: Одесская область на 3-м месте по количеству самоубийств в Украине

Одесская область заняла третье место в рейтинге по количеству самоубийств в Украине в 2020 году.

Об этом сообщает Chas News, ссылаясь на данные МВД.

Согласно рейтингу, в прошлом году в Украине покончили с собой 7654 человека. Однако, несмотря на пандемию COVID-19, изменившую жизнь многих украинцев (потеря работы, близких людей и пр.), что часто побуждало многих сводить счеты с жизнью, это все же несколько меньше, чем в 2019 году – тогда покончили с собой 7730 жителей страны.

В МВД отметили, что больше самоубийств произошло в восточных регионах Украины. Так, лидирует по числу суицидников Днепропетровская область (745 случаев за год). На втором месте – Харьковская область (597 случаев). На Одесчине в свою очередь насчитали 523 самоубийцы. Далее следуют Запорожская (500), Киевская (461) и Донецкая (450) области.

Меньше всего кончали жизнь самоубийством жители Ровенской (156), Черновицкой (111) и Тернопольской (108) областей.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что 5 января в Одессе покончил с собой молодой человек – он выпрыгнул из окна многоэтажки на улице Марсельской.

А в конце января в Одессе из окна многоэтажного дома выбросился ребенок.

Инфографика Chas News