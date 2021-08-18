С одной стороны, медузы выглядят завораживающе красиво, с другой — могут представлять опасность для человека. Это один из самых крупных видов медуз Черного и Средиземного морей. Обычно их размер достигает 30-40 см. Но особо выдающиеся экземпляры могут достигать свыше двух метров в диаметре и весить до 10 килограммов. Контакт с корнеротом вызывает ожоги и аллергические реакции.

Так, настоящим испытанием гигантские медузы-корнероты стали для участников заплыва «Odessa Oceanman» (соревнования проходили в Одессе в минувшие выходные. — Прим. ред.). Эти существа безжалостно жалили пловцов в неприкрытые гидрокостюмами места. Некоторым ужаленным в лицо даже понадобилась медицинская помощь.

Поэтому наблюдать за этими медузами лучше со стороны. Но если вас медуза все-таки ужалила, рекомендуется хорошо промыть это место морской водой или слабым раствором соды. Несколько часов ваше самочувствие может быть не самым лучшим, но угрозы для жизни этот вид медуз все-таки не представляет. Если вы аллергик — обязательно обратитесь за медицинской помощью в медпункт.

О том, водятся ли по-настоящему опасные для человека медузы у берегов Одессы, а также о том, как их использовали в промышленности в советское время, “Одесской жизни” рассказала начальник отдела научных исследований морских биоценозов Украинского научного центра экологии моря Светлана Ковалишина.

— Светлана Петровна, с чем связано ежегодное нашествие медуз у наших берегов?

— Большое количество медуз указывает на обилие планктона в толще воды, который служит для них кормом. Медузы — хищники, питающиеся мелким планктоном, в то же время сами они находятся на вершине пищевой цепи. Другими словами, их никто не ест в Черном море. Большинство видов медуз характеризуются чередованием полового и бесполого поколений. Взрослые медузы — раздельнополые животные (половое поколение), продолжительность жизни которых составляет год. Следующее поколение — бесполое, это полипы, прикрепленные ко дну, которые развились из личинки планулы. Полипы растут, делятся и образуют стробилы — стопки наложенных друг на друга молодых медуз, расположенных вогнутыми сторонами зонтиков кверху и соединенных центральным стволом.

В последние десятилетие мы наблюдаем обилие медуз как осенью, так и весной, а виной этому обилие планктона и климатические изменения. Обилие планктона обеспечивает питание медузам, а климатические изменения — возможность выживать взрослым особям более года.

— Опасны ли корнероты и есть ли в Черном море действительно опасные медузы?

— Ни аурелия, ни корнерот особой опасности для человека не представляют. Аурелия вообще безопасна, а корнерот, конечно, может вызвать легкий ожог, который через день-другой проходит.

Люди чаще видят аурелию и корнерота, потому что они крупные и постоянно встречаются в морской воде пляжных зон. А вообще в Черном море обитает около 30 видов медуз. Наиболее распространенные — аурелия, корнерот и более редкая обелия.

В 2009 году в Черном море появилась действительно опасная медуза, но пока на территории Украины и в нашем территориальном море ее нет. Она называется хризаора и была зарегистрирована у берегов Турции, в районе Босфора. Вот эта медуза ядовита — она может вызывать сильные химические ожоги. Там, где она появляется, пляжи закрывают и купание запрещают. Хризаора действительно опасна, но нам пока бояться нечего.

Напомним, что мы в 2020 году рассказывали о нашествии медуз в Черном поре возле Одессы и даже сделали видео об этом.

— В советское время медуз вылавливали чуть ли не в промышленных масштабах. Где их использовали?

— В конце 1970-х — начале 1980-х годов в Одессе был филиал Института рыбного хозяйства и экологии моря. Там проводили экспериментальные разработки по использованию медуз в качестве удобрения для озимой пшеницы. Первые такие разработки появились у нас на юге. Здесь были экспериментальные поля, где аурелию использовали как удобрение. Медуз отлавливали, резали на кусочки и забрасывали в трюм на кораблях. Потом наполняли бочку медузными кусочками, разбрасывали их на полях и запахивали сверху грунтом, а через 3-4 дня высевали озимую пшеницу. В результате повышалась урожайность, уменьшалось количество сорняков, почва обогащалась питательными веществами, также был замечен эффект влагоустойчивости, что для южных регионов весьма важно. Период этих разработок совпадал с периодом эвтрофикации, когда медуз было очень много. Но потом медуз стало меньше, и об этом методе забыли.

Черноморских медуз использовали в промышленности и медицине

Кроме этого, медуз также использовали в производстве бетона. Медузы очень влагоемкие — долго держат влагу, и когда их добавляли в бетон, он получался сверхпрочным. Были в то время и другие разработки. К примеру, медуз высушивали, и этот порошок использовали при сварке металлов повышенной прочности.

— А в медицине или индустрии красоты медуз использовали?

— Да, конечно. Медузы содержат много аминокислот — более шестнадцати, а также йод, хром и другие полезные вещества, несмотря на то, что на 98 процентов они состоят из воды. Из медуз делали вытяжки, добавляли в кремы, маски. Это был своего рода чистый коллаген, потому что они очень хорошо удерживают воду.

Ну и самый распространенный вариант использования медуз — употребление их в пищу в восточных странах, особенно в Японии. В числе традиционных морепродуктов в еду там используют как аурелию, так и корнерота, их называют «хрустальное мясо». Медуз солят, жарят, сушат, консервируют. Для приготовления еды на Востоке ежегодно используют 250 тонн медуз.

Ранее мы рассказывали о том, каких неожиданностей можно ждать от экологии Черного моря.