Месть за Курск: грозит ли украинцам масштабный ракетный обстрел

Обстрелы прошлые и обстрелы будущие

Россия обстреливает Украину (в том числе Одессу) ракетами с первых часов войны. Бывают одиночные пуски, бывают комбинированные удары из десятков ракет и дронов-камикадзе, которые длятся часами.

Такие удары — это максимум, что может российская федерация. И мы их вполне успешно не раз переживали. Более того, запасы вооружений и самолетов у россии истощаются, а наша противовоздушная оборона, наоборот, усиливается. Появляется больше новых и современных зенитных ракетных комплексов, как раз в этом месяце прибыли новые американские самолеты F-16, одна из функций которых — сбивать ракеты.

Если вспоминать предыдущие ракетные атаки, никакой связи между ними и с успехами ВСУ на фронте не просматривается. Хорошо или плохо идут у нас дела на передовой, россия обстреливала и будет обстреливать Украину при первой возможности. Поэтому и масштабные ракетно-дроновые атаки продолжатся в не зависимости от того, есть украинские войска на территории Курской области или нет.

Откуда информация о мести за Курск

Что касается хода нашего наступления на территорию россии, его подробности мы пока можем узнавать только из сообщений иностранных медиа. Потому что украинское военное руководство держит их в тайне.

Слухи о “страшной мести” появились с первых дней Курской операции ВСУ. Распространяли их в телеграм каналах и социальных сетях, связанных с российской пропагандой. Многие украинцы поддались на провокации и вот уже в парикмахерских, на рынках и в общественном транспорте стали с ужасом обсуждать возможную страшную месть. Не задумываясь, что уже пережили десятки таких “мстей”, причем настолько к ним привыкли, что даже в коридорах и ванных прятаться перестали.

Но тут на помощь российским информационным войскам на помощь пришло британское издание The Times. Оно сообщило, что после Курска рф вполне может организовать “грандиозный” удар по центрам принятия решений в Киеве. При этом оно ссылалось на собственные неназванные источники в военном руководстве Украины.

Таким ударом россия может захотеть показать миру, что она всемогуща и что Курск не останется безнаказанным. Для его осуществления могут применить совокупно более сотни крылатых и баллистических ракет, «шахеды».

Но, напомним, все это мы уже видели и переживали не раз и не два.

Что же делать украинцам в сложившейся ситуации? Поддаваться панике точно не стоит. А вот быть осторожными и реагировать на сигналы тревоги стоит всегда. По возможности спуститься в укрытия, а если такой возможности нет, пользоваться правилом двух стен и укрываться там, где от улицы вас отделяют минимум две стены. В наших жилищах, обычно, это коридоры и ванные комнаты.

О вчерашней провокации россиян на Запорожской АЭС читайте здесь