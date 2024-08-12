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Небезпечно, але не смертельно: чим загрожують людям медузи в морі біля Одеси (відео)

З одного боку, медузи мають заворожуюче красивий вигляд, з іншого — можуть становити небезпеку для людини. Це один із найбільших видів медуз Чорного і Середземного морів. Зазвичай їхній розмір сягає 30-40 см. Але особливо видатні екземпляри можуть досягати понад два метри в діаметрі і важити до 10 кілограмів. Контакт із корнеротом викликає опіки та алергічні реакції.

Спостерігати за цими медузами краще збоку. Але якщо вас медуза все-таки вжалила, рекомендується добре промити це місце морською водою або слабким розчином соди. Кілька годин ваше самопочуття може бути не найкращим, але загрози для життя цей вид медуз усе-таки не становить. Якщо ви алергік — обов’язково зверніться по медичну допомогу в медпункт.

Світлана Ковалішина

Світлана Ковалішина

Про те, чи водяться по-справжньому небезпечні для людини медузи біля берегів Одеси, а також про те, як їх використовували в промисловості за радянських часів, «Одеському життю» розповіла начальник відділу наукових досліджень морських біоценозів Українського наукового центру екології моря Світлана Ковалишина.

— Світлано Петрівно, з чим пов’язана щорічна навала медуз біля наших берегів?

— Велика кількість медуз вказує на велику кількість планктону в товщі води, який служить для них кормом. Медузи — хижаки, які харчуються дрібним планктоном, водночас самі вони перебувають на вершині харчового ланцюга. Іншими словами, їх ніхто не їсть у Чорному морі. Більшість видів медуз характеризуються чергуванням статевого і нестатевого поколінь. Дорослі медузи — роздільностатеві тварини (статеве покоління), тривалість життя яких становить рік. Наступне покоління — нестатеве, це поліпи, прикріплені до дна, які розвинулися з личинки планули. Поліпи ростуть, діляться й утворюють стробіли — стопки накладених один на одного молодих медуз, розташованих увігнутими боками парасольок догори і з’єднаних центральним стовбуром.

В останні десятиліття ми спостерігаємо велику кількість медуз як восени, так і навесні, а виною цьому велика кількість планктону і кліматичні зміни. Велика кількість планктону забезпечує харчування медузам, а кліматичні зміни — можливість виживати дорослим особинам понад рік.

— Чи небезпечні корнероти і чи є в Чорному морі дійсно небезпечні медузи?

— Ні аурелія, ні корнерот особливої небезпеки для людини не становлять. Аурелія взагалі безпечна, а корнерот, звісно, може спричинити легкий опік, який за день-другий минає.

Люди частіше бачать аурелію і корнерота, тому що вони великі і постійно зустрічаються в морській воді пляжних зон. А взагалі в Чорному морі мешкає близько 30 видів медуз. Найпоширеніші — аурелія, корнерот і більш рідкісна обелія.

У 2009 році в Чорному морі з’явилася справді небезпечна медуза, але поки що на території України і в нашому територіальному морі її немає. Вона називається хризаора і була зареєстрована біля берегів Туреччини, в районі Босфору. Ось ця медуза отруйна — вона може викликати сильні хімічні опіки. Там, де вона з’являється, пляжі закривають і купання забороняють. Хризаора справді небезпечна, але нам поки що боятися нічого.

— За радянських часів медуз виловлювали мало не в промислових масштабах. Де їх використовували?

— Наприкінці 1970-х — початку 1980-х років в Одесі була філія Інституту рибного господарства та екології моря. Там проводили експериментальні розробки з використання медуз як добрива для озимої пшениці. Перші такі розробки з’явилися у нас на півдні. Тут були експериментальні поля, де аурелію використовували як добриво. Медуз відловлювали, різали на шматочки і закидали в трюм на кораблях. Потім наповнювали бочку медузними шматочками, розкидали їх на полях і заорювали зверху ґрунтом, а через 3-4 дні висівали озиму пшеницю. У результаті підвищувалася врожайність, зменшувалася кількість бур’янів, ґрунт збагачувався поживними речовинами, також був помічений ефект вологостійкості, що для південних регіонів дуже важливо. Період цих розробок збігався з періодом евтрофікації, коли медуз було дуже багато. Але потім медуз стало менше, і про цей метод забули.

Чорноморських медуз використовували в промисловості та медицині

медузы

Крім цього, медуз також використовували у виробництві бетону. Медузи дуже вологоємні — довго тримають вологу, і коли їх додавали в бетон, він виходив надміцним. Були в той час і інші розробки. Наприклад, медуз висушували, і цей порошок використовували при зварюванні металів підвищеної міцності.

— А в медицині або індустрії краси медуз використовували?

— Так, звісно. Медузи містять багато амінокислот — понад шістнадцять, а також йод, хром та інші корисні речовини, незважаючи на те, що на 98 відсотків вони складаються з води. З медуз робили витяжки, додавали в креми, маски. Це був свого роду чистий колаген, тому що вони дуже добре утримують воду.

Ну і найпоширеніший варіант використання медуз — вживання їх у їжу в східних країнах, особливо в Японії. Серед традиційних морепродуктів в їжу там використовують як аурелію, так і корнерота, їх називають «кришталеве м’ясо». Медуз солять, смажать, сушать, консервують. Для приготування їжі на Сході щороку використовують 250 тонн медуз.

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Ірина Сорокіна ПРОФІЛЬ
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