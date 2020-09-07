Одесский залив заполонили гигантские медузы (фото)

Данное явление повторяется практически каждую осень, когда море начинает остывать и медузы подплывают ближе к берегу, где вода еще теплая.

Медузы выглядят, с одной стороны, завораживающе красиво, с другой – могут представлять опасность для человека. Контакт с данным видом вызывает ожоги и аллергические реакции. Поэтому наблюдать за ними лучше со стороны. Если вас все-таки ужалила медуза, рекомендуется хорошо промыть это место морской водой или слабым раствором соды. Если медуза ужалила глаза или вы аллергик – обязательно обратитесь за медицинской помощью хотя бы в медпункт на пляже.

Ранее в Одессе вышла книга о тайнах Черного моря.

Фото: Юлия Сущенко