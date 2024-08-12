Новости Одессы и Одесской области

В Одессе поздравили олимпийских чемпионок Алину Комащук и Елену Кравацкую

В Одессе поздравили олимпийских чемпионок Алину Комащук и Елену Кравацкую

Одесситок, получивших золотые медали в составе национальной сборной Украины на ХХХІІІ Олимпийских игр по фехтованию Алину Комащук и Елену Кравацкую поздравил мэр Одессы Геннадий Труханов.

 

— Вся Одесса болела за вас! И каждый одессит радовался этой победе. Мы благодарны вам, и тренеру за невероятный труд, который прославил нашу страну и наш город на весь мир!, — обратился к чемпионкам мэр.

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чемпіонки
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чемпіонки
чемпіонки
чемпіонки
чемпіонки
чемпіонки
чемпіонки
чемпіонки
чемпіонки
чемпіонки

Кроме праздничного выступления, девушки получили почетные награды:

  • Елена Кравацкая получила «Знак почета» за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта, подъем международного спортивного имиджа Одессы.
  • Алина Комащук получила почетный знак отличия «За заслуги перед городом» 

Получил почетный знак отличия «За заслуги перед городом» и тренер спортсменок, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины и заслуженный тренер Украины Александр Васютин.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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