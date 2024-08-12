В Одессе поздравили олимпийских чемпионок Алину Комащук и Елену Кравацкую

— Вся Одесса болела за вас! И каждый одессит радовался этой победе. Мы благодарны вам, и тренеру за невероятный труд, который прославил нашу страну и наш город на весь мир!, — обратился к чемпионкам мэр.

Кроме праздничного выступления, девушки получили почетные награды:

Елена Кравацкая получила «Знак почета» за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта, подъем международного спортивного имиджа Одессы.

Алина Комащук получила почетный знак отличия «За заслуги перед городом»

Получил почетный знак отличия «За заслуги перед городом» и тренер спортсменок, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины и заслуженный тренер Украины Александр Васютин.