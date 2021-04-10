Одесскому музею современного искусства – 13 лет

Музей современного искусства Одессы (МСИО) был создан в 2008 году Вадимом Мороховским на основе собрания известного одесского коллекционера Михаила Кнобеля. За это время музей не только пополнил коллекцию, но и несколько раз менял свой адрес. Уже много лет он находится по адресу Леонтовича, 5. В этом уютном двухэтажном старинном особняке разместились постоянная экспозиция и библиотека. Во дворе отстроена современная галерея и экспериментальный центр Muzeon.

Появление такого пространства в нашем городе было неслучайным. Авангардная живопись в Одессе развивалась параллельно классической. Василий Кандинский, Теофил Фраерман, братья Бурлюки, Александра Экстер, Натан Альтман и многие другие представители авангардистских направлений неразрывно связаны с Одессой. В 60-е годы ХХ века родилась «вторая волна одесского авангарда» – нонконформисты. Им посвящен целый зал музея, где представлены Олег Соколов, Александр Ануфриев, Вадим Басанец, Валентин Хрущ, Станислав Сычев, Людмила Ястреб и многие другие.

Но музей – это не только коллекция выдающихся художников. Здесь открывают новые имена, ищут, экспериментируют. Так, февраля благодаря усилиям Вадима Мороховского и директора МСИО Семена Кантора работы семи одесских художников будут представлены в коллекции Центра Помпиду в Париже.

И это только начало. У МСИО грандиозные планы, и мы желаем, чтобы все они осуществились!

Фото музея: Википедия, фото картин: с сайта музея