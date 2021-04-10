В Одессе закрывают для проезда Деволановский спуск – капремонт в разгаре (видео)

С сегодняшнего дня, 10 апреля, в Одессе перекроют для проезда Деволановский спуск на участке между улицей Еврейской и Карантинным спуском для продолжения капитального ремонта.

По информации мэрии города, перекрытие данного участка дороги необходимо для проведения замены инженерных сетей, проходящих под Деволановским спуском: водопровода, канализации, электрических сетей, сетей связи и других, а также для продолжения работ в рамках проекта.

На сегодняшний день здесь восстанавливают сливной коллектор под спуском и меняют сети электрических силовых кабелей.

После обновления коммуникаций планируется отремонтировать дорожное покрытие, нанести разметку на проезжую часть и установить дорожные знаки. Также здесь хотят благоустроить тротуары и капитально отремонтировать наружное освещение.

Как прокомментировал главный инженер Управления капитального строительства Одесского горсовета Василий Никитенко, Деволановский спуск будет закрыт предварительно до конца текущего года для всех видов транспорта, кроме спецтранспорта и строительной техники.

Напомним, ремонт Деволановского спуска начался в декабре 2020 года. Тогда «Одесская жизнь» рассказывала о первых его признаках. При этом ранее на ремонт коллектора «одесской Канавы» ушло 20 миллионов гривен.

Еще по теме: Ремонт одесского Деволановского спуска: на что ушли 19 миллионов?

Также «Одесская жизнь» сообщала, на каких одесских улицах продолжается ремонт дорог 10 и 11 апреля.

Фото Марии Котовой