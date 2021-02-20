Работы одесских художников передали во всемирный центр современного искусства

В коллекции Центра Помпиду в Париже теперь будут представлены работы одесских художников. Это важное событие и для Одессы и для всего украинского искусства.

Дело в том, что в этом, одном из главных мировых центров современного искусства, создается коллекция искусства Украины. Фонд будет состоять из более двух сотен произведений украинских художников, в том числе и одесских.

Более двух лет эксперты Центра изучали работы одесситов. Их выбор остановился на произведениях Олега Соколова, Сергея Ануфриева, Александра Ройтбурда, Владимира Наумца, Леонида Войцехова, Виктора Ратушного и Александра Шевчука.

«Изначальные взгляды и ожидания зарубежных коллег были существенно скорректированы после знакомства с современным искусством Одессы во всем его многообразии. Директор Центра Бернар Блистен и куратор Николя Люччи-Гутников были поражены опередившим время творчеством Олега Соколова, глубиной и тонкостью акций Владимира Наумца, современным переосмыслением классики мирового авангардного кино в видео-арте Александра Ройтбурда», – рассказывает о сложном процессе отбора директор Музея современного искусства Одессы (МСИО), Семен Кантор.

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Фото: пресс служба МСИО