Ремонт дорог в Одессе 10-11 апреля: где возможны заторы

Сегодня, 10 апреля, а также в воскресенье, 11 апреля, в Одессе продолжится капитальный и текущий ремонт дорог на ряде улиц во всех районах города.
По сообщению Одесского горсовета, в Приморском районе идет капитальный ремонт ул. Новощепной ряд и ул. Черняховского.
Текущий ремонт проезжей части дорог запланирован по:
- ул. Дидрихсона;
- ул. Старопортофранковской;
- ул. В. Инбер;
- ул. Маразлиевской.
В Малиновском районе продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера.
Текущий ремонт будет проводиться на:
- ул. Балковской;
- Люстдорфской дороге;
- ул. Краснова;
- ул. Святослава Рихтера;
- пл. Деревянко;
- пр. Адмиральском;
- Овидиопольской дороге.
В Киевском районе продолжают капитально ремонтировать тротуары по ул. Чубаевской.
Текущий ремонт проезжей части предусмотрен на:
- ул. Ромашковой;
- пр. Небесной Сотни;
- пр. Ак. Глушко.
В Суворовском районе текущий ремонт дорожного полотна будет вестись по следующим улицам:
- ул. Паустовского;
- ул. Семена Палия;
- ул. Черноморского казачества;
- ул. С. Ядова;
- ул. Хуторской/ул. Агрономической;
- ул. Слободской;
- ул. Краснослободской;
- ул. Ак. Воробьева.
В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.
Фото: Fokus