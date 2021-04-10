Ремонт дорог в Одессе 10-11 апреля: где возможны заторы

Новая жизнь старой Одессы: таинство Лютеранского переулка (видео) Лютеранский переулок в Одессе часто считают частью Градоначальницкой улицы. Он небольшой, но с неожиданным изгибом. А пролегает этот переулок от улицы Новосельского до Старопортофранковской. ПОДРОБНЕЕ