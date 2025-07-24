В Одессе повреждены архитектурный памятник и учебные заведения
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
В мэрии уточнили, что в двух учебных заведениях города повреждены потолки, коридоры, актовые залы и учебные кабинеты. Общая площадь разрушений — более 280 кв. м. На стенах появились трещины, обвалилась штукатурка.
По теме: Одесса после ночной атаки: разрушения, пожары и спасательные операции (фото, обновлено)
Пострадал также Воронцовский дворец, в котором сейчас размещается Дворец детского и юношеского творчества на Приморском бульваре. Памятник архитектуры получил следующие повреждения:
- выбито 19 окон;
- разрушены 3 наружные двери;
- штукатурка обвалилась в 8 помещениях;
- повреждены 2 старинных фонаря;
- отлетела часть фасадного карниза.
На месте работают городские службы. Проводится техническое обследование зданий.
Читайте также:
- Привоз в огне: спасатели показали последствия российского террора
- Разрушенные дома, порт и исторический центр — Одесса оценивает последствия ночного обстрела