В Одессе повреждены архитектурный памятник и учебные заведения

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

В мэрии уточнили, что в двух учебных заведениях города повреждены потолки, коридоры, актовые залы и учебные кабинеты. Общая площадь разрушений — более 280 кв. м. На стенах появились трещины, обвалилась штукатурка.

По теме: Одесса после ночной атаки: разрушения, пожары и спасательные операции (фото, обновлено)

Пострадал также Воронцовский дворец, в котором сейчас размещается Дворец детского и юношеского творчества на Приморском бульваре. Памятник архитектуры получил следующие повреждения:

  • выбито 19 окон;
  • разрушены 3 наружные двери;
  • штукатурка обвалилась в 8 помещениях;
  • повреждены 2 старинных фонаря;
  • отлетела часть фасадного карниза.

Повреждённый Воронцовский дворец Повреждённый Воронцовский дворец Повреждённый Воронцовский дворец

На месте работают городские службы. Проводится техническое обследование зданий.

Читайте также: 



Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме