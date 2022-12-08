В Одессе задержали семейную пару шпионов: они искали цели для ракет

Муж и жена собирали и передавали в россию секретную информацию, на основании которой враг обстреливал наш город.

В Одессе СБУ задержало шпионов, отправленных в Украину еще в 2018 году, передает телеграм-канал «Одесской Жизни».

Агентами РФ оказалась супружеская пара. Муж (родился в Одессе, но впоследствии служил в российской армии и участвовал в боевых действиях на территории Чечни) и жена – граждане России.

Они были отправлены в Украину еще в 2018 году и получили вид на жительство. До войны собирали информацию об общественно-политической ситуации. С началом полномасштабного вторжения «консервы» раскрылись и начали свою основную преступную деятельность.

Главной задачей вражеского тандема был сбор информации для ракетных ударов.

Также пытались выявить боевые позиции ЗРК «Crotale» и расположение полевых артиллерийских складов с боеприпасами к ЗРК, собирали информацию о подразделениях Сил обороны на Херсонском направлении.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала об одессите-предателе, который корректировал обстрелы трансформаторных подстанций в Одесской области и собирал сведения о позициях зенитных и противокарабельных комплексов защитников Одессы.