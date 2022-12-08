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Отключений света по графикам в Одессе пока не будет, – ДТЭК

Отключений света по графикам в Одессе пока не будет, – ДТЭК

По состоянию на вечер четверга, 8 декабря 2022 года, ситуация с электроснабжением в Одессе и Одесской области остается сложной. Как сообщают энергетики компании ДТЭК «Одесские электросети», масштаб разрушений инфраструктуры пока не позволяет вернуться к стабилизационным графикам отключений света.

Сейчас по всей области действуют экстренные отключения. Это вынужденный шаг, чтобы не допустить обесточивания котельных, водоканала, больниц и других объектов критической инфраструктуры, поясняют в ДТЭК.

Также сообщается, что энергетики работают практически круглосуточно, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию.

Ранее ДТЭК «Одесские электросети» предупредили о возможных экстренных отключениях электроэнергии. И, несмотря на вчерашнее обещание главы Одесской ОВА Максима Марченко, что отключений света в Одессе не будет в течение суток, так как необходимо «прогреть город» после длительного блэкаута, многие одесские дома снова остались без света, а у некоторых он не появлялся вообще с понедельника 5 декабря.

Электротранспорт в Одессе также сегодня не ходит.

Напомним, что после ракетного обстрела рашистами в понедельник, 5 декабря, Одесса осталась без света, воды, отопления и городского электротранспорта.

Зарядить телефоны и другие гаджеты, выйти в интернет и погреться можно в «Пунктах Несокрушимости»:

Также адреса и возможности каждого Пункта Несокрушимости в Одессе можно посмотреть на интерактивной карте.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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