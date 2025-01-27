Професор Євген Шевальов (1878-1946) залишається загадковим персонажем в історії Одеси. А краєзнавці можуть розповісти майже детективну історію про те, як «Одеський Шиндлер» у 1941-1944 роках приховував євреїв у очолюваній психіатричній лікарні Одеського медичного інституту.

Під час німецько-румунської окупації Одеси 1941-1944 років Євген Олександрович разом із сином Андрієм, тоді студентом медичного інституту, та своїми колегами зумів зберегти лікувальний заклад та його пацієнтів, частина з яких була єврейського походження.

За допомогою підробки документів він рятував не лише психічно хворих євреїв, а й єврейських співробітників лікарні, своїх знайомих євреїв, а також підпільників. Вони заповнювали нові лікарняні картки на вигадані імена і співробітники залишалися там під виглядом пацієнтів. Євгену Шевалєву вдалося врятувати від розстрілу щонайменше дві сотні пацієнтів різних національностей.

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Євген Олександрович помер у 1946 році, похований на другому Християнському цвинтарі.

12 квітня 2001 року ізраїльський меморіал Яд Вашем удостоїв Євгена Шевальова та його сина Андрія Шевальова почесним званням Праведників народів світу.

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