Одесский дом с незаметным сфинксом: где находится и чем известен? (фото)

В архитектурной символике Одессы сфинксы – далеко не на первом месте. Они встречаются даже реже грифонов. Порождением Тифона и Ехидны, созданным с телом льва, птичьими крыльями, женской головой и грудью мы полюбуемся в Одессе не так часто. А вот на улице Коблевской, 38б вам встретится «незаметный» сфинкс. А когда-то их было два.

Как отыскать сфинкса?

Об этом сфинксе я впервые услышала от историка и краеведа Станислава Грефа. Сфинксы – охранный архитектурный символ. Кроме защиты, тайны, мудрости, они служили еще и символом оккультных наук.

Итак, мы на Коблевской, 38б, у дома Руссова, который соседствует с домом 38а, тоже построенном для миллионера и коллекционера Александра Руссова. Проходя мимо дома и подняв голову вверх, вы не увидите никакого сфинкса. Для этого вам надо перейти на противоположную сторону улицы.

Вот он перед вами – охранный символ дома, наш сфинкс. Его называют «впечатляющим и незаметным». Пребывает в плачевном состоянии. Да и сам фасад памятника архитектуры – не лучше. Но пока кое-что еще осталось. Любуемся…

А где второй?

Ресурс «Архитектура Одессы» сообщает нам, что дом Руссова на Коблевской, 38б — яркий пример необычной для Одессы мистической экзотики в архитектуре периода модерна. Он так и величается теперь – «дом со сфинксом». Заметьте: не со сфинксами. А ведь сфинксов, венчающих этот особняк, было два.

Этот дом (и «парный» рядом с ним) начали строить в 1907 году. Архитектор — Л.Чернигов. Здание имеет египетскую стилистику. Памятник архитектуры, входит в состав комплекса из двух зданий «Комплекс домов Руссова».

Как рассказывает одесский гид Анна Куприй, «для Руссова построили два дома – 38а и 38б… Дом 38б решен в «египетских мотивах». Интересно было бы узнать, когда именно пропал второй сфинкс».

Узнать это не так-то и просто. Могу лишь с точностью сообщить, что в 80-х годах прошлого столетия второй сфинкс еще красовался на этом доме с «египетским» фасадом.

А теперь всматривается в барельефы и панно. То панно, что слева, еще «просматривается». То, что справа – это уже жалкие «нечитаемые» останки.

В группе «Одесские краеведы. Группа В.Нетребского» на Facebook по этому поводу сообщается, что одно панно однажды рухнуло, а от остатков сфинкса еще недавно «красовался каркас и обветшалые части». Сейчас уже ничего не «красуется».

О чем вещает старое панно?

Теперь – о сохранившемся панно на фасаде «египетского» дома Руссова. О чем оно нам вещает? Аспирант Одесской государственной академии строительства и архитектуры О.Полонская рассказывает, что на них изображены стилизованные под египетские обнаженные фигуры воинов, которые сплелись в порыве борьбы.

Сохранившиеся панно слева еще дает нам возможность разглядеть этот порыв, хотя нуждается в реставрации. И, кстати, на фасаде дома еще можно разглядеть барельефы в виде женских маскаронов, декорированных стилизованным египетским орнаментом.

…Давнюю фотографию дома (80-е годы) с двумя сфинксами мне удалось отыскать только на ресурсе Евгения Волокина.

Оставшийся в живых и в одиночестве «незаметный» сфинкс представляет собой довольно жалкое зрелище. Ну а если дело так пойдет и дальше, то и этот пока живой несчастный сфинкс, и прочие египетские мотивы на доме Руссова на Коблевской, 38-б тоже можно будет увидеть только на фото…

Фото автора, фото дома Руссова на Коблевской, 38б в 80-е годы – ресурс «Старая Одесса в фотографиях»