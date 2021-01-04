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В Украине заработала Единая государственная информационная система по трансплантации органов и тканей

В Украине заработала Единая государственная информационная система по трансплантации органов и тканей

В Украине с 1 января запустили Единую государственную информационную систему по трансплантации органов и тканей (ЕГИСТ).

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Об этом сегодня, 4 января, во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Эта система важна для предоставления медицинской помощи людям, нуждающимся в трансплантации. Она объединяет донора и реципиента. Сейчас мы её будем наполнять. Это очень важный шаг, так как без этой системы было бы невозможно системное развитие трансплантации в нашей стране», — подчеркнул министр.

По данным Степанова, в 2020 году в Украине провели более 118 трансплантаций жизненно важных органов. Для сравнения: в 2019 году сделали 78 таких операций. В этом году в Минздраве хотят осуществить не менее 250 трансплантаций органов и тканей. В частности, впервые в стране планируется провести пересадку легких,

Кроме того, в 2021 году планируют проводить трансплантацию верхних и нижних конечностей. «Это особенно актуально для украинских военнослужащих, которые потеряли конечности в связи с российской агрессией на востоке страны», — говорит чиновник.

Также в этом году МОЗ создаст пакет медицинских услуг по посттрансплантационному сопровождению пациентов. Сейчас разрабатывается механизм привлечения к транспортировке анатомических материалов и реципиентов всех видов транспорта, в том числе гражданской авиации, авиации ГСЧС, Нацполиции, ГПСУ.

Помимо этого, Минздрав внедрит инструменты оценки качества работы отделений интенсивной терапии и механизм оценки ведения пациентов с поражением головного мозга в учреждениях здравоохранения.

Также с целью развития трансплантации в Украине планируется отправлять наших специалистов для повышения квалификации за границу.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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