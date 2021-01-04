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В одесском парке Победы появился «островок безопасности» с кнопкой SOS (фото)

В одесском парке Победы появился «островок безопасности» с кнопкой SOS (фото)

Первый в Одессе «островок безопасности» с кнопкой SOS для вызова экстренных служб установили в парке Победы.

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Как стало известно «Одесской жизни», это устройство представляет собой металлическую стелу с бронированным стеклом, поворотной камерой с обзором в 360 градусов и непосредственно кнопкой вызова помощи.

Сумма затрат составила 175 тысяч гривен.

Согласно тендерной документации, стела должна выдерживать как низкие, так и высокие температуры (от -40 до +70 градусов Цельсия). Также конструкция имеет источник бесперебойного питания и специальный сервер для удаленного контроля.

Отметим, что по сообщениям департамента муниципальной безопасности одесской мэрии, подобные «островки безопасности» должны были появиться в городе еще в 2019 году. Всего их предполагалось установить 15 экземпляров. Однако первый и пока единственный есть только в парке Победы.

одесский парк Победы, кнопка вызова

кнопка SOS в одесском парке

Ранее мы рассказывали, как проводят время одесситы в парке Победы в первые дни нового 2021 года.

Фото автора

 

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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