Одесские нахалстрои: «курятник» на доме Руссова и «крепость» на Молдаванке

В Одессе увеличивается количество нахалстроев, ну или просто попыток что-нибудь возвести, достроить, перестроить, выстроить под видом реконструкции либо чего-нибудь подобного.

“Курятник” на доме Руссова (ул. Торговая,8)

Вот только два «свежих» случая. Как сообщает глава управления ГАСК Одесского горсовета Александр Авдеев, на доходном доме Руссова на ул. Торговой, 8 «под видом реконструкции квартиры на чердаке одессит решил расширить собственность. Мы еще 13 августа провели комиссионное обследование и сообщили владельцу о незаконности действий».

Как происходила ситуация дальше? Управление по вопросам охраны объектов культурного наследия запретило эту «деятельность», так как она нарушает законодательство в сфере охраны культурного наследия. От владельца потребовали остановить работы. Он согласился выполнить предписание.

— Но самое интересное, что на бумаге «курятник» на крыше уже «построен». Помогли одесситу ее оформить «черные регистраторы». Результат: регистратор зарегистрировал право собственности на квартиру в 90,1 кв.м, а на деле — всего 41,4 кв.м. Фактически, так появились 50 виртуальных квадратных метров. На сегодняшний день нам удалось добиться сноса части незаконных конструкций. Далее мы обратились в Юридический департамент горсовета, Прокуратуру Одесской области, Управление культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия ОГА с просьбой принять меры реагирования, — сообщил Александр Авдеев.

«Крепость» на ул. Запорожской, 22

На улице Запорожской, 22 владелец квартиры, которую он приобрел менее года назад, решил расшириться. Он зарегистрировал сообщение о начале выполнения строительных работ о реконструкции квартиры с разделением на две самостоятельные без изменения внешних геометрических размеров.

— Но на самом деле его планы были гораздо более амбициознее. Он демонтировал ограждающую и несущую конструкции жилого дома, а также кровлю. Интересно, что в сообщении владелец квартиры указал только раздел квартиры, но на деле начал реконструировать сарай в противоположной части двора. Между нахалстроем и своей квартирой он соорудил металлический помост. Настоящая «крепость» на Молдаванке! — сообщает Александр Авдеев.

Была собрана комиссия с привлечением местных жителей, сотрудников Малиновской районной администрации и департамента архитектуры и градостроительства.

Как рассказывает глава ГАСКа, выяснилось, что градостроительные условия на проектирование не выдавались, были установлены и нарушения по внесенным хозяином данным.

— ГАСК подготовило письмо в Малиновскую районную администрацию для принятия распоряжения о приведении объекта к первоначальному состоянию. Наше управление также готовит исковое заявление в суд об отмене уведомления о начале выполнения строительных работ, — сообщил Александр Авдеев.

Фото Александра Авдеева