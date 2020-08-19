Дом Руссова: о чем говорят «морщины» на фасаде и что с деревьями рядом?

Дом Руссова долго стоял в «неприкаянном» состоянии, время от времени горел большим и малым пламенем и продолжал разрушаться под слоями то и дело обновляемой драпировки. Фасад дома был все же отреставрирован и торжественно «открыт» в самом конце прошлого года — с музыкой, песнями и фейеверком.
О качестве отделочных работ
Потом, как рассказывала «Одесская жизнь», возле него «поплыла» новая плитка и произошел провал на проезжей части. Еще позже стоящий рядом дом Либмана, который сейчас реставрируется, «поранил» дом Руссова. Кстати, «рана», как мы убедились, по-прежнему не «вылечена»: скол виднеется, как и раньше.
Сейчас — новая проблема: одесситы обратили внимание, что на обновленном фасаде появились «морщины», то есть, трещины. Большие и малые. В некоторых местах — «сеточками».
Мы побывали на месте. В самом деле: «лицо» дома стало «стареть» после масштабной «пластики». Местами «облезла» штукатурка. В соцсетях по этому поводу разгорелось что-то вроде спора на тему «так и должно быть» и «так быть не должно».
Фото трещин смотрите в галерее:
Мы обратились к архитектору-реставратору Анатолию Изотову с просьбой прокомментировать ситуацию.
— Это «качество» отделочных работ. Либо не выдержали технологию (температура, влажность, состав смесей), либо материалы были не столь хорошие, либо мастера спешили, либо же комбинация всего вышеперечисленного. Но в любом случае речь пока может идти о качестве именно отделочных работ и результате работ по изготовлению форм декора. Говорить о вопросах конструкций пока не приходится, — сообщил Анатолий Изотов.
Как поживают деревья у дома Руссова?
Возле дома Руссова росли деревья. В ноябре прошлого года их спилили: собирались укладывать новую плитку. В мае этого года у обновленного фасада были высажены деревья — шесть штук. Это рябина европейская. Как тогда сообщалось, это 10-летние деревья, выращенные в питомнике коммунального предприятия «Горзелентрест». Тогда же сообщалось, что была выбрана именно рябина европейская, потому что она вырастает максимум до пяти метров и не будет затенять фасад отреставрированного дома Руссова.
Деревья, как мы убедились, и в самом деле нисколько не затеняют фасад. Из шести деревьев четыре — в плачевном состоянии. Они высохшие или полувысохшие. Вид у четырех деревьев «больной». При этом, отметим, видно, что их активно поливают.
Фото деревьев смотрите в галерее:
Возможные нарушения при реставрации дом Руссова
И еще. В начале августа мэр Одессы подписал распоряжение о создании рабочей группы по выявлению возможных нарушений при выполнении ремонтно-реставрационных работ в доме Руссова по адресу: м. Одеса, ул. Садовая, 21.
Возглавлять ее будет и.о. главы управления ГАСКа города Александр Авдеев.
— Нам поставлена задача выявить возможные нарушения. До 28 августа 2020 года мы должны предоставить отчет городскому голове по результатам работы. Со своей стороны мы будем максимально тщательно исследовать все работы и предоставлять информацию о результатах исследований общественности, как мы это делаем всегда, — сообщил по этому поводу Александр Авдеев.
Фото автора и Владимира Самайчука