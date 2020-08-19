Дом Руссова: о чем говорят «морщины» на фасаде и что с деревьями рядом?

Дом Руссова долго стоял в «неприкаянном» состоянии, время от времени горел большим и малым пламенем и продолжал разрушаться под слоями то и дело обновляемой драпировки. Фасад дома был все же отреставрирован и торжественно «открыт» в самом конце прошлого года — с музыкой, песнями и фейеверком.

О качестве отделочных работ

Потом, как рассказывала «Одесская жизнь», возле него «поплыла» новая плитка и произошел провал на проезжей части. Еще позже стоящий рядом дом Либмана, который сейчас реставрируется, «поранил» дом Руссова. Кстати, «рана», как мы убедились, по-прежнему не «вылечена»: скол виднеется, как и раньше.

Фото Владимира Самайчука Фото Владимира Самайчука Фото Владимира Самайчука

Сейчас — новая проблема: одесситы обратили внимание, что на обновленном фасаде появились «морщины», то есть, трещины. Большие и малые. В некоторых местах — «сеточками».

Мы побывали на месте. В самом деле: «лицо» дома стало «стареть» после масштабной «пластики». Местами «облезла» штукатурка. В соцсетях по этому поводу разгорелось что-то вроде спора на тему «так и должно быть» и «так быть не должно».

Фото трещин смотрите в галерее:

Трещины на фасаде дома Руссова Трещины на фасаде дома Руссова Трещины на фасаде дома Руссова Трещины на фасаде дома Руссова Трещины на фасаде дома Руссова Трещины на фасаде дома Руссова Трещины на фасаде дома Руссова Трещины на фасаде дома Руссова Трещины на фасаде дома Руссова Трещины на фасаде дома Руссова Трещины на фасаде дома Руссова Трещины на фасаде дома Руссова Трещины на фасаде дома Руссова

Мы обратились к архитектору-реставратору Анатолию Изотову с просьбой прокомментировать ситуацию.

— Это «качество» отделочных работ. Либо не выдержали технологию (температура, влажность, состав смесей), либо материалы были не столь хорошие, либо мастера спешили, либо же комбинация всего вышеперечисленного. Но в любом случае речь пока может идти о качестве именно отделочных работ и результате работ по изготовлению форм декора. Говорить о вопросах конструкций пока не приходится, — сообщил Анатолий Изотов.

Как поживают деревья у дома Руссова?

Возле дома Руссова росли деревья. В ноябре прошлого года их спилили: собирались укладывать новую плитку. В мае этого года у обновленного фасада были высажены деревья — шесть штук. Это рябина европейская. Как тогда сообщалось, это 10-летние деревья, выращенные в питомнике коммунального предприятия «Горзелентрест». Тогда же сообщалось, что была выбрана именно рябина европейская, потому что она вырастает максимум до пяти метров и не будет затенять фасад отреставрированного дома Руссова.

Деревья, как мы убедились, и в самом деле нисколько не затеняют фасад. Из шести деревьев четыре — в плачевном состоянии. Они высохшие или полувысохшие. Вид у четырех деревьев «больной». При этом, отметим, видно, что их активно поливают.

Фото деревьев смотрите в галерее:

Деревья возле дома Руссова Деревья возле дома Руссова Деревья возле дома Руссова Деревья возле дома Руссова Деревья возле дома Руссова Деревья возле дома Руссова

Возможные нарушения при реставрации дом Руссова

И еще. В начале августа мэр Одессы подписал распоряжение о создании рабочей группы по выявлению возможных нарушений при выполнении ремонтно-реставрационных работ в доме Руссова по адресу: м. Одеса, ул. Садовая, 21.

Возглавлять ее будет и.о. главы управления ГАСКа города Александр Авдеев.

— Нам поставлена задача выявить возможные нарушения. До 28 августа 2020 года мы должны предоставить отчет городскому голове по результатам работы. Со своей стороны мы будем максимально тщательно исследовать все работы и предоставлять информацию о результатах исследований общественности, как мы это делаем всегда, — сообщил по этому поводу Александр Авдеев.

Фото автора и Владимира Самайчука