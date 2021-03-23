Одесская Пишоновская: старгород с архитектурным «винегретом», покрышечные цветники и вечная ностальгия (фоторепортаж)

Протянулась старушка Пишоновская от центра города до Молдаванки, причем странно как-то: Начало берет от Старопортофранковской, тянется ровненько, в линеечку, а потом вдруг странный поворот, обрыв – и вы уже на Дюковской.

В честь кого наименована?

Именовалась Водяным переулком, позже получила имя создателя на этой же улице фабрики по производству пудры уроженца Франции господина Пишона (Пижона). Кстати, фабрика возникла еще в 1797 году, а позже стала производить крахмал.

Долгое время носила улица имя эмбриолога Ковалевского, потом снова превратилась в Пишоновскую.

Судя по табличкам на фасадах домов, «пишоновцы» с именем Ковалевского расставаться не очень-то и хотят. Одни таблички вещают, что улица все еще носит его имя. Есть дома, которые сохранили оба названия: выбирайте, что нравится.

Пишоновская вообще улица с ностальгией: здесь со всем старым расстаются ну очень неохотно. Увидите вы на улице и следы старого тротуарного покрытия, и уже «вышедшие из моды» цветники в старых покрышках. Их здесь много и разных.

«Штучки-пецки»

Нет тут ни памятников, ни арт-объектов – в том смысле, как это мы видим и принимаем сегодня. Но старое авто красуется посереди улицы, разукрашенное со всех сторон. Такая себе «штучка-пецка». Или вот сгоревшее дерево с «вычурным» дуплом словно «выставлено» напоказ. Стоянкой служит.

Еще особенность улицы: она словно не создана для дождя. Стоит ему пойти – и перед вами мини-бассейны на каждом шагу. Учитывая активное движение авто по Пишоновской, берегитесь: грязный «душ» обеспечен. А вот общественный транспорт здесь не ходит.

И надо же: именно на Пишоновской находится и старичок-стадион Академии строительства и архитектуры. Он закрыт. За него обещали «взяться» еще в 2019-м…

Главное же отличие улицы, которое принес нам день сегодняшний: старенькие полуразвалюхи, коих здесь ну очень много, соседствуют или пребывают в окружении 9-12-этажек.

Музей уходящей Одессы

Вот так идешь по улице, вглядываешься в то, что осталось от старой «нефешенебельной» Одессы, а тут – новострой, потом еще один. И если зайти в старый дворик, то сразу увидишь, что его задник тоже уперся в новострой. Такой вот колоритный архитектурный винегрет получается!

Насчет колорита с примесью все той же ностальгии, то это все – именно о Пишоновской. Здесь во всей красе можно увидеть, как время наносит удары по старым одно-двухэтажкам. В них все еще живут люди, и они уже привыкли постоянно что-то латать, улучшать, приспосабливать для проживания.

Между тем, на некоторых из них сохранились даже старинные таблички с именами домовладельцев. И пусть уныло выглядят сегодня остатки прежней красоты, но их можно отыскать в виде маленьких эркеров, чудом сохранившихся балконов, даже лепки. И все это – ветхо-аварийное, полуживое, унылое, печальное.

Стоит ли удивляться, что время от времени мы слышим об очередном обвале-завале на Пишоновской: все это результат сдвига почв, «виноват» и старый ракушечник, впитавший за годы и годы влагу. Да и строительство тех самых высоток сыграло свою роль. То и дело слышим о старых домах на Пишоновской: этот – ветхий, этот – аварийный, здесь вот такая-то проблема, а тут их – целый список.

Одесская Пишоновская – как музей уходящей Одессы, который всерьез задумался об обновлении экспозиции. Вот и смешались в результате его старые «экспонаты» с новыми…

Спешите видеть, ведь Пишоновская, запечатленная нами в марте 2021 года, уже совсем скоро может выглядеть по-иному.

Ранее мы рассказывали, чего боятся жители старого дома на Пишоновской.

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