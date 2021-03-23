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Одесская Пишоновская: старгород с архитектурным «винегретом», покрышечные цветники и вечная ностальгия (фоторепортаж)

Одесская Пишоновская: старгород с архитектурным «винегретом», покрышечные цветники и вечная ностальгия (фоторепортаж)

Протянулась старушка Пишоновская от центра города до Молдаванки, причем странно как-то: Начало берет от Старопортофранковской, тянется ровненько, в линеечку, а потом вдруг странный поворот, обрыв – и вы уже на Дюковской.

В честь кого наименована?

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Именовалась Водяным переулком, позже получила имя создателя на этой же улице фабрики по производству пудры уроженца Франции господина Пишона (Пижона). Кстати, фабрика возникла еще в 1797 году, а позже стала производить крахмал.

Долгое время носила улица имя эмбриолога Ковалевского, потом снова превратилась в Пишоновскую.

Судя по табличкам на фасадах домов, «пишоновцы» с именем Ковалевского расставаться не очень-то и хотят. Одни таблички вещают, что улица все еще носит его имя. Есть дома, которые сохранили оба названия: выбирайте, что нравится.

Пишоновская, табличка

Пишоновская, ворота

Пишоновская, таблички на выбор

Пишоновская вообще улица с ностальгией: здесь со всем старым расстаются ну очень неохотно. Увидите вы на улице и следы старого тротуарного покрытия, и уже «вышедшие из моды» цветники в старых покрышках. Их здесь много и разных.

Пишоновская, шины

Пишоновская, цветники

Пишоновская, одноэтажка

«Штучки-пецки»

Нет тут ни памятников, ни арт-объектов – в том смысле, как это мы видим и принимаем сегодня. Но старое авто красуется посереди улицы, разукрашенное со всех сторон. Такая себе «штучка-пецка». Или вот сгоревшее дерево с «вычурным» дуплом словно «выставлено» напоказ. Стоянкой служит.

Пишоновская, арт-объект

Пишоновская, машины

Еще особенность улицы: она словно не создана для дождя. Стоит ему пойти – и перед вами мини-бассейны на каждом шагу. Учитывая активное движение авто по Пишоновской, берегитесь: грязный «душ» обеспечен. А вот общественный транспорт здесь не ходит.

Пишоновская, авто и лужи

Пишоновская, грязь

И надо же: именно на Пишоновской находится и старичок-стадион Академии строительства и архитектуры. Он закрыт. За него обещали «взяться» еще в 2019-м…

Пишоновская, стадион

Главное же отличие улицы, которое принес нам день сегодняшний: старенькие полуразвалюхи, коих здесь ну очень много, соседствуют или пребывают в окружении 9-12-этажек.

Пишоновская, каменный забор

Пишоновская, граффити

Музей уходящей Одессы

Вот так идешь по улице, вглядываешься в то, что осталось от старой «нефешенебельной» Одессы, а тут – новострой, потом еще один. И если зайти в старый дворик, то сразу увидишь, что его задник тоже уперся в новострой. Такой вот колоритный архитектурный винегрет получается!

Пишоновская, старый дом и новый

Пишоновская, смесь стилей

Насчет колорита с примесью все той же ностальгии, то это все – именно о Пишоновской. Здесь во всей красе можно увидеть, как время наносит удары по старым одно-двухэтажкам. В них все еще живут люди, и они уже привыкли постоянно что-то латать, улучшать, приспосабливать для проживания.

Между тем, на некоторых из них сохранились даже старинные таблички с именами домовладельцев. И пусть уныло выглядят сегодня остатки прежней красоты, но их можно отыскать в виде маленьких эркеров, чудом сохранившихся балконов, даже лепки. И все это – ветхо-аварийное, полуживое, унылое, печальное.

Стоит ли удивляться, что время от времени мы слышим об очередном обвале-завале на Пишоновской: все это результат сдвига почв, «виноват» и старый ракушечник, впитавший за годы и годы влагу. Да и строительство тех самых высоток сыграло свою роль. То и дело слышим о старых домах на Пишоновской: этот – ветхий, этот – аварийный, здесь вот такая-то проблема, а тут их – целый список.

Одесская Пишоновская – как музей уходящей Одессы, который всерьез задумался об обновлении экспозиции. Вот и смешались в результате его старые «экспонаты» с новыми…

Спешите видеть, ведь Пишоновская, запечатленная нами в марте 2021 года, уже совсем скоро может выглядеть по-иному.

Пишоновская, старый дом
Пишоновская, высотки
Пишоновская, многоэтажки
Пишоновская, мусор
Пишоновская, барак
Пишоновская, дорога
Пишоновская, каменный дом
Пишоновская, частный дом
Пишоновская, лужи
Пишоновская, двор
Пишоновская, труба
Пишоновская, авто
Пишоновская, люк
Пишоновская, прохожие
Пишоновская, калитка
Пишоновская, машина у дома
Пишоновская, частный сектор
Пишоновская, старый двор
Пишоновская, дорога, авто
Пишоновская, номер
Пишоновская, новые дома
Пишоновская, балкон
Пишоновская, двухэтажка

Ранее мы рассказывали, чего боятся жители старого дома на Пишоновской.

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Мария Котова
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