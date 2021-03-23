Коронавирус в Одесской области 23 марта: COVID-19 забрал 13 жизней за сутки

На утро вторника, 23 марта 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 1 122 новых случаев заражения коронавирусом, что на 377 случаев больше, чем сутками ранее. Общее число больных в регионе достигло 99 371 человек.

По данным системы мониторинга СНБО, за сутки от коронавирусной болезни умерли 13 человек, выздоровели 178 человек, болеют 15 846 человек.

В целом по Украине на утро 23 марта зарегистрировали 11 476 новых случаев COVID-19, что на 3 583 случая больше, чем в понедельник. Всего в стране официально насчитывается 1 565 732 зараженных COVID-19. За сутки умерли 333 человека, выздоровели 8 044 больных.

Напомним, на утро понедельника, 22 марта, в Одесской области выявили 745 новых случаев коронавируса.

С сегодняшнего дня, 23 марта, в Одессе и области вступают в силу ограничения «красной» зоны карантина.

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