Жители одесского дома на Пишоновской: «Боимся однажды оказаться под завалами» (фото)

Старая двухэтажка на улице Пишоновской, 21 – та еще «красота». Впрочем, внешний вид несчастного дома не передает всей угрозы ситуации. Со стороны улицы домом можно даже полюбоваться – издали, конечно. Но если вы подойдете ближе, вам сразу бросятся в глаза трещины на торцах здания. У дома «современная» судьба: его «задник» окружен новостроями. Как считают жители, с их постройки, собственно, и начались все беды.

Входим во двор. На заднем плане виднеются какие-то развалюхи, вероятно, бывшие сараи. А сразу за ними виднеются те самые новострои. Ну а как здесь живется сегодня жителям дома №21, рассказывают сами жильцы.

Жительница дома (первый этаж) Ярослава говорит, что ситуация складывается аховая. И вообще живущие здесь люди опасаются оказаться однажды под завалами:

– Дом давно аварийный, об этом есть и решение горсовета, а мы только и успеваем со своими проблемами обращаться в разные инстанции – и в ЖЭК, и на горячую линию «15-50», да куда угодно. Нам говорят, что у нас тут «местные проблемы», как будто нам от этого легче. Жуткая крыша, вода заливает соседей сверху, а от них – нашу квартиру. Трещины везде – и с фасадных сторон, и в квартирах. Стены постоянно мокрые. Мы столько раз чинили все за свой счет, только и успеваем «латать» собственные квартиры. Проводку постоянно «выбивает». Однажды вода залила счетчик, сидели без света, хорошо, что пожара не случилось.

И что же? А ничего. Как говорит Ярослава, каждый раз, когда происходит очередная проблема, жители делают фото- и видеофиксацию, с которыми потом ходят «по инстанциям».

Результат – нулевой.

– Я до сих пор в местном ЖЭКе не могу добиться акта с результатами обследования дома, – говорит Ярослава.

Дом на Пишоновской, 21… Да, никак не памятник архитектуры. Между тем, даже свой эркер имеет, в жутком состоянии, правда. Старый балкон виднеется на фасаде. Тоже, кстати, проблемный.

Этот дом был построен более 100 лет тому назад – в 1914 году. Известен как дом Трофима Кадоманцева…

И да, если вы думаете, что на нашей старушке Пишоновской, проблемным является только этот дом, то очень ошибаетесь. Состояние многих из них внушает опасение.

Ранее стало известно, что дом на Нежинской, 16 в Одессе, где произошел «грох» в первый день весны этого года, будут восстанавливать.

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