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Жители одесского дома на Пишоновской: «Боимся однажды оказаться под завалами» (фото)

Жители одесского дома на Пишоновской: «Боимся однажды оказаться под завалами» (фото)

Старая двухэтажка на улице Пишоновской, 21 – та еще «красота». Впрочем, внешний вид несчастного дома не передает всей угрозы ситуации.
Со стороны улицы домом можно даже полюбоваться – издали, конечно. Но если вы подойдете ближе, вам сразу бросятся в глаза трещины на торцах здания. У дома «современная» судьба: его «задник» окружен новостроями. Как считают жители, с их постройки, собственно, и начались все беды.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

дом на Пищоновской, издали

Входим во двор. На заднем плане виднеются какие-то развалюхи, вероятно, бывшие сараи. А сразу за ними виднеются те самые новострои. Ну а как здесь живется сегодня жителям дома №21, рассказывают сами жильцы.

дом на Пищоновской, новострой

дом на Пищоновской, у новостроя

Жительница дома (первый этаж) Ярослава говорит, что ситуация складывается аховая. И вообще живущие здесь люди опасаются оказаться однажды под завалами:

– Дом давно аварийный, об этом есть и решение горсовета, а мы только и успеваем со своими проблемами обращаться в разные инстанции – и в ЖЭК, и на горячую линию «15-50», да куда угодно. Нам говорят, что у нас тут «местные проблемы», как будто нам от этого легче. Жуткая крыша, вода заливает соседей сверху, а от них – нашу квартиру. Трещины везде – и с фасадных сторон, и в квартирах. Стены постоянно мокрые. Мы столько раз чинили все за свой счет, только и успеваем «латать» собственные квартиры. Проводку постоянно «выбивает». Однажды вода залила счетчик, сидели без света, хорошо, что пожара не случилось.

дом на Пищоновской, местная жительница

Ярослава

И что же? А ничего. Как говорит Ярослава, каждый раз, когда происходит очередная проблема, жители делают фото- и видеофиксацию, с которыми потом ходят «по инстанциям».

Результат – нулевой.

– Я до сих пор в местном ЖЭКе не могу добиться акта с результатами обследования дома, – говорит Ярослава.

Дом на Пишоновской, 21… Да, никак не памятник архитектуры. Между тем, даже свой эркер имеет, в жутком состоянии, правда. Старый балкон виднеется на фасаде. Тоже, кстати, проблемный.

Этот дом был построен более 100 лет тому назад – в 1914 году. Известен как дом Трофима Кадоманцева…

дом на Пищоновской, балкон

И да, если вы думаете, что на нашей старушке Пишоновской, проблемным является только этот дом, то очень ошибаетесь. Состояние многих из них внушает опасение.

дом на Пищоновской, стена
дом на Пищоновской, трещина
дом на Пищоновской, труба
дом на Пищоновской, фасад
дом на Пищоновской, фасад2
дом на Пищоновской, аварийное состояние
дом на Пищоновской, издали2
дом на Пищоновской, трещина2
дом на Пищоновской, трещина3
дом на Пищоновской, аварийное состояние2
дом на Пищоновской, двор

Ранее стало известно, что дом на Нежинской, 16 в Одессе, где произошел «грох» в первый день весны этого года, будут восстанавливать.

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Мария Котова
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