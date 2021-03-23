Новости Одессы и Одесской области

Чем «отметился» в Одессе понедельник 22 марта: кончина экс-вице-мэра и «наполеоновские планы» горсовета

Чем «отметился» в Одессе понедельник 22 марта: кончина экс-вице-мэра и «наполеоновские планы» горсовета

В понедельник, 22 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

В понедельник, 22 марта, в Одесской области начали работу первые 20 стационарных пунктов вакцинации против коронавируса. В Украине начался второй этап вакцинации от COVID-19.

22 марта, на 71-м году жизни скончался бывший заместитель Одесского городского головы Вахтанги Убирия.

Согласно принятому бюджету Одессы на 2021 год, Одесская мэрия планирует отремонтировать в текущем году 66 жилых домов.

В Одессе снесли здания общежитий Одесской национальной пищевой академии на улице Канатной. Строительная компания «Будова», которая планирует возвести на этом месте высотный жилой комплекс «Мандарин ART».

На Французском бульваре начались ремонтные работы. А мы напомнили, как изменился бульвар за много лет.

Фото из архива «Одесской жизни»

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить