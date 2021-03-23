Чем «отметился» в Одессе понедельник 22 марта: кончина экс-вице-мэра и «наполеоновские планы» горсовета

В понедельник, 22 марта 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

В понедельник, 22 марта, в Одесской области начали работу первые 20 стационарных пунктов вакцинации против коронавируса. В Украине начался второй этап вакцинации от COVID-19.

22 марта, на 71-м году жизни скончался бывший заместитель Одесского городского головы Вахтанги Убирия.

Согласно принятому бюджету Одессы на 2021 год, Одесская мэрия планирует отремонтировать в текущем году 66 жилых домов.

В Одессе снесли здания общежитий Одесской национальной пищевой академии на улице Канатной. Строительная компания «Будова», которая планирует возвести на этом месте высотный жилой комплекс «Мандарин ART».

На Французском бульваре начались ремонтные работы. А мы напомнили, как изменился бульвар за много лет.

Фото из архива «Одесской жизни»