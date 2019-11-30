Одесситам поднимут тариф на отопление

После того, как Кабинет министров Украины отменил граничные тарифы на коммунальные услуги, коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» подготовило документы на пересмотр тарифов на отопление. Сейчас обоснованность желаний одесских тепловиков рассматривает Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭУ). Если специалисты Комиссии решат согласиться с доводами ТГО, тарифы на отопление у нас вырастут на 41,5%.

По словам исполняющего обязанности директора КП «Теплоснабжение города Одессы» Александра Михайлова, тариф на отопление в Одессе меньше, чем в других украинских городах-миллионниках. Чтобы сохранять такую стоимость, ТГО вынужденно работать себе в убыток и как следствие просить дотации из городского бюджета. В том числе поэтому предприятие ратует за повышение цены тепла.

Точных данных о том, сколько, по мнению коммунальщиков, должно стоить отопление в городе Александра Михайлов не озвучил. По его словам, сейчас есть только прогнозируемые цифры нового тарифа, которые еще могут измениться. Но предварительно цена будет почти в половину больше. Таким образом, тариф (без НДС) составит:

· для населения (+ 41,5%): 1427,85 грн. за гигакаллорию (было — 1009,39 грн.);

· для бюджетных организаций (+ 32,7%): 1445,12 грн. за гигакаллорию (было — 1088,87 грн.);

· для религиозных организаций (+106,2%): 1445,22 грн. за гигакаллорию (было — 700,88 грн.);

· для иных потребителей (+0,5%): 1439,07 грн. за гигакаллорию (было — 1432,87 грн.).

Но при этом есть и хорошая новость. До Нового года цены на тепло для одесситов повышать не будут.

– Я могу сейчас с уверенностью сказать, что за ноябрь и декабрь 2019 года население будет платить по тем же расценкам за тепловую энергию, которые существовали до начала отопительного сезона, – заявил Александр Михайлов.

Уточним, это касается жителей многоквартирных домов Киевского, Суворовского, Малиновского и части Приморского района Одессы, куда тепло подает КП «ТГО». А вот 300 тысяч потребителей в центре города, которые являются абонентами Одесской ТЭЦ, пока остаются в неведении. Будет ли повышена цена на отопление для них, пока неизвестно.

Фото: politnavigator.net

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