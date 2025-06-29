Ключевые моменты:

  • Цены на одесском Новом рынке немного кусаются;
  • Цены на овощи на одесском Новом базаре;
  • Цены на фрукты на одесском Новом базаре;
  • Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза;
  • Цены на мясо и сало на одесском Новом базаре;
  • Цены на рыбу в рыбных местах Нового рынка.

Людей немного. Тишина какая-то непривычная. В уличных кафе тихо рассказывают о прошедшей «очередной» «шахедной» ночи… Такие фразы можно услышать, жаль, нельзя дословно передать…

Появилось много чего чисто летнего. Цены кусаются. Некоторые вызывают «громкое удивление».

Вот, например, диалог у прилавка с кукурузой:

– Сколько-сколько?! Пятьдесят? Это за килограмм?

– Какой килограмм? Это за одну штуку.

Женщина – мужчине:

– Может, купим немного?

– Немного? По пятьдесят?! Нет, такую кукурузу я кушать не буду. Она мне совсем «не пойдет»!..

Июньские цены на одесском Новом базаре, кукуруза

Продавщица:

– А можно про ваши вкусы чуть тише?

Мужчина:

– Нельзя. Как услышал цену, у меня голос сразу проснулся!..

А что там с другими ценами?

Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)

Июньские цены на одесском Новом базаре, овощи

  • картофель – 40-45 грн;
  • картофель «молодая» – 30-50 грн;
  • лук – 30-45 грн;
  • помидоры – 60-140 грн;
  • свекла – 35-50 грн;
  • кабачки – 25-45 грн;
  • огурцы – 30-45 грн;
  • сладкий перец – 100-170 грн;
  • баклажаны – 130-150 грн;
  • капуста – 40-50 грн;
  • чеснок – 140-150 грн;
  • морковь – 50-60 грн;
  • молодой горох – 50-60 грн;
  • зелень в пучках – от 5 грн.

Июньские цены на одесском Новом базаре, зелень

Июньские цены на одесском Новом базаре, картошка

Июньские цены на одесском Новом базаре, помидоры

Цены на фрукты на одесском Новом базаре (за один килограмм)

  • яблоки – 60-90 грн;
  • груши – 70-120 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 180-230 грн;
  • лимоны – 90-150 грн;
  • виноград – 90-200 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • апельсины – 60-130 грн;
  • черешня – 100-200 грн;
  • вишня – 100-200 грн;
  • клубника – 120-160 грн;
  • крыжовник – 240-250 грн.

Июньские цены на одесском Новом базаре, черешня

Июньские цены на одесском Новом базаре, фрукты

Июньские цены на одесском Новом базаре, фрукты-овощи

Июньские цены на одесском Новом базаре, ягоды

Вы также можете узнать: Цены на Привозе в Одессе в конце июня: «Куда подевались яйца?!»

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

Июньские цены на одесском Новом базаре, яйца

  • яйца (десяток) – 30-80 грн;
  • брынза – 200-270 грн;
  • творог – 90-180 грн.

Июньские цены на одесском Новом базаре, творог и брыгза

Цены на мясо и сало

Телятина-говядина

  • задняя часть – 280-300 грн;
  • антрекот – 220-250 грн;
  • шея – 220-250 грн;
  • ребра – 150-200 грн.

Июньские цены на одесском Новом базаре, мясо

Свинина

  • задняя часть – 200-240 грн;
  • шея – 250-270 грн;
  • лопатка – 220 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
  • соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 290 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

  • карп – 90-140 грн;
  • толстолобик – 90-140 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 190-250 грн.

Читайте также и сравнивайте: Одесский Новый базар в начале июня: ассортимент – летний, цены – жаркие (фоторепортаж).

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