Ключевые моменты:
- Цены на одесском Новом рынке немного кусаются;
- Цены на овощи на одесском Новом базаре;
- Цены на фрукты на одесском Новом базаре;
- Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза;
- Цены на мясо и сало на одесском Новом базаре;
- Цены на рыбу в рыбных местах Нового рынка.
Людей немного. Тишина какая-то непривычная. В уличных кафе тихо рассказывают о прошедшей «очередной» «шахедной» ночи… Такие фразы можно услышать, жаль, нельзя дословно передать…
Появилось много чего чисто летнего. Цены кусаются. Некоторые вызывают «громкое удивление».
Вот, например, диалог у прилавка с кукурузой:
– Сколько-сколько?! Пятьдесят? Это за килограмм?
– Какой килограмм? Это за одну штуку.
Женщина – мужчине:
– Может, купим немного?
– Немного? По пятьдесят?! Нет, такую кукурузу я кушать не буду. Она мне совсем «не пойдет»!..
Продавщица:
– А можно про ваши вкусы чуть тише?
Мужчина:
– Нельзя. Как услышал цену, у меня голос сразу проснулся!..
А что там с другими ценами?
Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)
- картофель – 40-45 грн;
- картофель «молодая» – 30-50 грн;
- лук – 30-45 грн;
- помидоры – 60-140 грн;
- свекла – 35-50 грн;
- кабачки – 25-45 грн;
- огурцы – 30-45 грн;
- сладкий перец – 100-170 грн;
- баклажаны – 130-150 грн;
- капуста – 40-50 грн;
- чеснок – 140-150 грн;
- морковь – 50-60 грн;
- молодой горох – 50-60 грн;
- зелень в пучках – от 5 грн.
Цены на фрукты на одесском Новом базаре (за один килограмм)
- яблоки – 60-90 грн;
- груши – 70-120 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 180-230 грн;
- лимоны – 90-150 грн;
- виноград – 90-200 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- апельсины – 60-130 грн;
- черешня – 100-200 грн;
- вишня – 100-200 грн;
- клубника – 120-160 грн;
- крыжовник – 240-250 грн.
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Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 30-80 грн;
- брынза – 200-270 грн;
- творог – 90-180 грн.
Цены на мясо и сало
Телятина-говядина
- задняя часть – 280-300 грн;
- антрекот – 220-250 грн;
- шея – 220-250 грн;
- ребра – 150-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 200-240 грн;
- шея – 250-270 грн;
- лопатка – 220 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 290 грн (толстое).
Что почем в рыбных местах Нового базара
- карп – 90-140 грн;
- толстолобик – 90-140 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 190-250 грн.
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