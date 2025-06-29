Ключевые моменты:

Цены на одесском Новом рынке немного кусаются;

Цены на овощи на одесском Новом базаре;

Цены на фрукты на одесском Новом базаре;

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза;

Цены на мясо и сало на одесском Новом базаре;

Цены на рыбу в рыбных местах Нового рынка.

Людей немного. Тишина какая-то непривычная. В уличных кафе тихо рассказывают о прошедшей «очередной» «шахедной» ночи… Такие фразы можно услышать, жаль, нельзя дословно передать…

Появилось много чего чисто летнего. Цены кусаются. Некоторые вызывают «громкое удивление».

Вот, например, диалог у прилавка с кукурузой:

– Сколько-сколько?! Пятьдесят? Это за килограмм?

– Какой килограмм? Это за одну штуку.

Женщина – мужчине:

– Может, купим немного?

– Немного? По пятьдесят?! Нет, такую кукурузу я кушать не буду. Она мне совсем «не пойдет»!..

Продавщица:

– А можно про ваши вкусы чуть тише?

Мужчина:

– Нельзя. Как услышал цену, у меня голос сразу проснулся!..

А что там с другими ценами?

Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)

картофель – 40-45 грн;

картофель «молодая» – 30-50 грн;

лук – 30-45 грн;

помидоры – 60-140 грн;

свекла – 35-50 грн;

кабачки – 25-45 грн;

огурцы – 30-45 грн;

сладкий перец – 100-170 грн;

баклажаны – 130-150 грн;

капуста – 40-50 грн;

чеснок – 140-150 грн;

морковь – 50-60 грн;

молодой горох – 50-60 грн;

зелень в пучках – от 5 грн.

Цены на фрукты на одесском Новом базаре (за один килограмм)

яблоки – 60-90 грн;

груши – 70-120 грн;

бананы – 60-80 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 180-230 грн;

лимоны – 90-150 грн;

виноград – 90-200 грн;

хурма – 90-180 грн;

апельсины – 60-130 грн;

черешня – 100-200 грн;

вишня – 100-200 грн;

клубника – 120-160 грн;

крыжовник – 240-250 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 30-80 грн;

брынза – 200-270 грн;

творог – 90-180 грн.

Цены на мясо и сало

Телятина-говядина

задняя часть – 280-300 грн;

антрекот – 220-250 грн;

шея – 220-250 грн;

ребра – 150-200 грн.

Свинина

задняя часть – 200-240 грн;

шея – 250-270 грн;

лопатка – 220 грн;

ребра – 180-190 грн;

несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 290 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

карп – 90-140 грн;

толстолобик – 90-140 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 190-250 грн.

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